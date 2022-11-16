Общественники предлагают назвать аэропорт в ЯНАО в честь «отца» Газпрома

Виктору Черномырдину исполнилось бы 85 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аэропорту Надыма (ЯНАО) хотят дать имя «отца Газпрома» Виктора Черномырдина. Эту идею предложил общественник Мовлуд Бакиров, сообщили в общественной палате Надымского района.

«Надымский общественник Мовлуд Бакиров предлагает дать имя Виктора Черномырдина аэропорту города. На Ямале его по праву считают отцом Газпрома. Именно благодаря его волевым и дальновидным решениям удалось поднять газовую отрасль страны, сделать ее движущей силой развития Крайнего Севера, Ямала и всей страны», — сообщили в палате.

Мовлуд Бакиров лично знал Виктора Черномырдина и считает, что он многое сделал для района и Ямала в целом. Председатель общественной палаты Дмитрий Заякин обещал рассмотреть данную инициативу. В апреле 2023 года Виктору Черномырдину исполнилось бы 85 лет.