16 ноября 2022

Общественники предлагают назвать аэропорт в ЯНАО в честь «отца» Газпрома

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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, лента багажа
Виктору Черномырдину исполнилось бы 85 лет Фото:

Аэропорту Надыма (ЯНАО) хотят дать имя «отца Газпрома» Виктора Черномырдина. Эту идею предложил общественник Мовлуд Бакиров, сообщили в общественной палате Надымского района.

«Надымский общественник Мовлуд Бакиров предлагает дать имя Виктора Черномырдина аэропорту города. На Ямале его по праву считают отцом Газпрома. Именно благодаря его волевым и дальновидным решениям удалось поднять газовую отрасль страны, сделать ее движущей силой развития Крайнего Севера, Ямала и всей страны», — сообщили в палате.

Мовлуд Бакиров лично знал Виктора Черномырдина и считает, что он многое сделал для района и Ямала в целом. Председатель общественной палаты Дмитрий Заякин обещал рассмотреть данную инициативу. В апреле 2023 года Виктору Черномырдину исполнилось бы 85 лет.

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Аэропорту Надыма (ЯНАО) хотят дать имя «отца Газпрома» Виктора Черномырдина. Эту идею предложил общественник Мовлуд Бакиров, сообщили в общественной палате Надымского района. «Надымский общественник Мовлуд Бакиров предлагает дать имя Виктора Черномырдина аэропорту города. На Ямале его по праву считают отцом Газпрома. Именно благодаря его волевым и дальновидным решениям удалось поднять газовую отрасль страны, сделать ее движущей силой развития Крайнего Севера, Ямала и всей страны», — сообщили в палате. Мовлуд Бакиров лично знал Виктора Черномырдина и считает, что он многое сделал для района и Ямала в целом. Председатель общественной палаты Дмитрий Заякин обещал рассмотреть данную инициативу. В апреле 2023 года Виктору Черномырдину исполнилось бы 85 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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