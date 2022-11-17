ФСБ расширила условия для признания иноагентом

ФСБ обновила список сведений, которые нельзя передавать за границу

В новый перечень попала информация в сфере военно-технической деятельности России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информация в сфере военной и военно-технической деятельности России попала в новый расширенный список сведений ФСБ, не относящихся к государственной тайне, за передачу которых можно быть признанным иноагентом. Это связано с тем, что эти сведения могут быть использованы против безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Новый расширенный список сведений ФСБ состоит из 60 пунктов. В него, в частности, включены пункты, касающиеся сведений об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки, планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, дислокации, назначении, эксплуатации и защищенности объектов войск, воинских формирований и органов», — говорится в тексте документа.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов заявил, что отказ от иностранного финансирования позволит снять с человека статус иноагента. Сенатор также опроверг свои слова о том, что все граждане, покинувшие Россию, попадают под статус иноагента, передает RT.