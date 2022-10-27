Сенатор Климов назвал условие для снятия статуса иноагента

Сенатор Климов: отказ от иностранного финансирования позволит снять с человека статус иноагента

27 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Признать иноагентом может только Минюст РФ, подчеркнул Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иностранное финансирование в сочетание с ведением гражданином политической или иной деятельности, направленной против России, являются основанием для признания человека иностранным агентам. Исчезновение же одного из этих двух факторов становится условием для снятия статуса иноагента. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Дело в сочетании двух факторов: иностранное влияние на человека через материальную или иную помощь и занятие теми видами деятельности, которые перечислены в законе (в том числе ведение политической деятельности, направленной против РФ). А так это или не так по отношению к конкретному человеку, определяет Министерство юстиции. Человек, признанный иноагентом, может обжаловать это решение. Если один из двух факторов признания иноагентом исчезает, то это лицо может быть исключено из списка», — сказал Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что никто кроме Минюста РФ не может признать человека иноагентом. «Это решает ни Климов, ни Иванов, ни Сидоров. У нас есть ведомство которое этим занимается. Иностранным агентом может быть лицо без гражданства, юрлицо, физлицо, гражданин иностранного государства, гражданин РФ, лица, обладающие несколькими паспортами. Не в этом дело», — отметил собеседник URA.RU, призвав очень аккуратно применять данный закон. Ранее Климов заявил, что покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине могут попасть под закон об иноагентах. По его словам, это коснется тех, кто занимается за рубежом политической деятельностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова сенатора частным мнением.

Иностранное финансирование в сочетание с ведением гражданином политической или иной деятельности, направленной против России, являются основанием для признания человека иностранным агентам. Исчезновение же одного из этих двух факторов становится условием для снятия статуса иноагента. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Дело в сочетании двух факторов: иностранное влияние на человека через материальную или иную помощь и занятие теми видами деятельности, которые перечислены в законе (в том числе ведение политической деятельности, направленной против РФ). А так это или не так по отношению к конкретному человеку, определяет Министерство юстиции. Человек, признанный иноагентом, может обжаловать это решение. Если один из двух факторов признания иноагентом исчезает, то это лицо может быть исключено из списка», — сказал Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что никто кроме Минюста РФ не может признать человека иноагентом. «Это решает ни Климов, ни Иванов, ни Сидоров. У нас есть ведомство которое этим занимается. Иностранным агентом может быть лицо без гражданства, юрлицо, физлицо, гражданин иностранного государства, гражданин РФ, лица, обладающие несколькими паспортами. Не в этом дело», — отметил собеседник URA.RU, призвав очень аккуратно применять данный закон. Ранее Климов заявил, что покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине могут попасть под закон об иноагентах. По его словам, это коснется тех, кто занимается за рубежом политической деятельностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова сенатора частным мнением.