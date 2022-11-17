Из тюменских аптек исчезло детское жаропонижающее

18 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменцы вынуждены покупать аналоги или привозить препарат из-за границы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аптеки Тюмени перестали завозить популярный жаропонижающий препарат для детей — «Нурофен». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько тюменцев. Препарат ввозился в Россию из-за границы и в связи с санкциями теперь поставки его сократились. «Никогда раньше проблем с ним не было. Всегда в аптеках „Нурофен“ был в свободном доступе, но в последнее время он практически исчез из аптек. Назначаем его аналог, детский парацетамол, но он более токсичный по сравнению с „Нурофеном“. Пациенты не могут найти его даже под заказ в аптеках», — рассказала агентству врач-педиатр одной из тюменских больниц. Также редакция побеседовала с женщиной, которая тоже столкнулась с нехваткой этого препарата. «У дочки поднялась температура, всегда спасались „Нурофеном“, пришли в аптеку, а его нет. Фармацевт сказала, что его уже давно нет и завоз не обещают. Предложили парацетамол, но он ненадолго жар снимает. У знакомой муж уехал в Казахстан, мы через него сразу несколько коробок и заказали», — сообщила тюменка. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские дети рискуют остаться без антибиотиков иностранного производства. С полок аптек исчезли «Амоксиклав» и «Супракс» в детской дозировке.

В аптеки Тюмени перестали завозить популярный жаропонижающий препарат для детей — «Нурофен». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько тюменцев. Препарат ввозился в Россию из-за границы и в связи с санкциями теперь поставки его сократились. «Никогда раньше проблем с ним не было. Всегда в аптеках „Нурофен“ был в свободном доступе, но в последнее время он практически исчез из аптек. Назначаем его аналог, детский парацетамол, но он более токсичный по сравнению с „Нурофеном“. Пациенты не могут найти его даже под заказ в аптеках», — рассказала агентству врач-педиатр одной из тюменских больниц. Также редакция побеседовала с женщиной, которая тоже столкнулась с нехваткой этого препарата. «У дочки поднялась температура, всегда спасались „Нурофеном“, пришли в аптеку, а его нет. Фармацевт сказала, что его уже давно нет и завоз не обещают. Предложили парацетамол, но он ненадолго жар снимает. У знакомой муж уехал в Казахстан, мы через него сразу несколько коробок и заказали», — сообщила тюменка. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские дети рискуют остаться без антибиотиков иностранного производства. С полок аптек исчезли «Амоксиклав» и «Супракс» в детской дозировке.