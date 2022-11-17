Китай считает НАТО «кровожадным зомби»

18 ноября 2022 в 08:09 Размер текста - 17 +

Присутствие НАТО на востоке стало причиной продолжающегося конфликта на Украине, сообщает китайское СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент США Джо Байден превратил НАТО в «кровожадного зомби». Об этом сообщает китайское агентство China Daily. «И говорите, что вам нравится в администрации Джо Байдена, но ее полномочия некромантии неоспоримы. Он превратил то, что было признано альянсом мертвых мозгов, в кровожадного зомби, который, хотя все еще безмозгл, податлив к манипуляциям, представляя ему виртуализированную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», — сообщает китайское издание. В своем материале агентство уточняет, что НАТО является пережитком холодной войны. Заявляя демократические ценности, страны альянса проводят операции в Сирии, Афганистане, Ливии и бывшей Югославии. Далее в материале указывается, что «неустанное растягивание ног НАТО на восток также стало причиной продолжающегося конфликта на Украине, поскольку оно полностью игнорировало законные опасения России в области безопасности, загоняя ее в угол». НАТО была создана в 1949 году. Одним из прототипов альянса стал план Маршалла, который начал свое действие в 1947 году. Он предполагал восстановление и развитие стран Европы во время Второй мировой войны. Позже НАТО провозгласит фактическую военную конфронтацию с СССР. Однако признаки противостояния наблюдаются до сих пор в современной России. Недавно Песков возложил ответственность за ракетный инцидент в Польше на США и НАТО, сообщает агентство Народные Новости.

Президент США Джо Байден превратил НАТО в «кровожадного зомби». Об этом сообщает китайское агентство China Daily. «И говорите, что вам нравится в администрации Джо Байдена, но ее полномочия некромантии неоспоримы. Он превратил то, что было признано альянсом мертвых мозгов, в кровожадного зомби, который, хотя все еще безмозгл, податлив к манипуляциям, представляя ему виртуализированную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», — сообщает китайское издание. В своем материале агентство уточняет, что НАТО является пережитком холодной войны. Заявляя демократические ценности, страны альянса проводят операции в Сирии, Афганистане, Ливии и бывшей Югославии. Далее в материале указывается, что «неустанное растягивание ног НАТО на восток также стало причиной продолжающегося конфликта на Украине, поскольку оно полностью игнорировало законные опасения России в области безопасности, загоняя ее в угол». НАТО была создана в 1949 году. Одним из прототипов альянса стал план Маршалла, который начал свое действие в 1947 году. Он предполагал восстановление и развитие стран Европы во время Второй мировой войны. Позже НАТО провозгласит фактическую военную конфронтацию с СССР. Однако признаки противостояния наблюдаются до сих пор в современной России. Недавно Песков возложил ответственность за ракетный инцидент в Польше на США и НАТО, сообщает агентство Народные Новости.