Новый глава района в Перми снесет нелегальные парковки

Нелегальные парковки располагались на улицах Пушкина и Пермская Фото: Екатерина Сычкова

В центре Перми демонтируют две нелегальные автопарковки открытого типа. Такое распоряжение подписал глава администрации Ленинского района Александр Русанов, который недавно вступил в должность, избавившись от приставки и. о.

«Демонтажу подлежат автомобильные стоянки, которые были самовольно обустроены на участках по ул. Пушкина, 108а и ул. Пермской, 126б. Работы, согласно тексту распоряжения, должны были начаться 17 ноября 2022 года», — передает издание Business Class, ссылаясь на документ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти региона направят десятки миллионов рублей на снос расселенных жилых домов и старых зданий в крае: больниц, детсадов и гаражей. Объем субсидий из регионального бюджета на снос ветхих строений в следующем году составит 70 млн рублей.