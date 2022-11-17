В тюменскую колонию приехал ревизор

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров приехал с проверкой в исполнительную колонию № 1. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.
«В ходе проверки особое внимание уделено соблюдению режимных требований, обеспечению безопасности, законности при применении физической силы и специальных средств», — сообщают в ведомстве. Так, были выявлены следующие нарушения: несоблюдение режима, нарушения в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении, в пожарной безопасности, в привлечении осужденных к труду, добавляют в пресс-службе прокуратуры.
Также зампрокурора Биктимеров провел личный прием осужденных, отбывающих наказание в ИК №1. Обращения тюменцев касались несогласия с приговором, УДО и медицинского обеспечения в колонии.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii