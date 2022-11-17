17 ноября 2022
16 ноября 2022

В тюменскую колонию приехал ревизор

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В результате проверки выявлен ряд нарушений Фото:

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров приехал с проверкой в исполнительную колонию № 1. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.

«В ходе проверки особое внимание уделено соблюдению режимных требований, обеспечению безопасности, законности при применении физической силы и специальных средств», — сообщают в ведомстве. Так, были выявлены следующие нарушения: несоблюдение режима, нарушения в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении, в пожарной безопасности, в привлечении осужденных к труду, добавляют в пресс-службе прокуратуры.

Также зампрокурора Биктимеров провел личный прием осужденных, отбывающих наказание в ИК №1. Обращения тюменцев касались несогласия с приговором, УДО и медицинского обеспечения в колонии.

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Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров приехал с проверкой в исполнительную колонию № 1. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. «В ходе проверки особое внимание уделено соблюдению режимных требований, обеспечению безопасности, законности при применении физической силы и специальных средств», — сообщают в ведомстве. Так, были выявлены следующие нарушения: несоблюдение режима, нарушения в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении, в пожарной безопасности, в привлечении осужденных к труду, добавляют в пресс-службе прокуратуры. Также зампрокурора Биктимеров провел личный прием осужденных, отбывающих наказание в ИК №1. Обращения тюменцев касались несогласия с приговором, УДО и медицинского обеспечения в колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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