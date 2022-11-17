Суд оправдал экс-охранника Ельцин Центра, который испортил картину ученицы Малевича

Суд отменил наказание Васильеву в виде 180 часов обязательных работ
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника Ельцин Центра Александра Васильева, которому ранее присудил 180 часов обязательных работ. Мужчина пририсовал глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры».
«Суд приговорил отменить приговор в отношении Васильева. Оправдать его в связи с отсутствием в действиях состава преступления», — передает слова судьи корреспондент ТАСС.
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