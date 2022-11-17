17 ноября 2022

Суд оправдал экс-охранника Ельцин Центра, который испортил картину ученицы Малевича

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Суд над бывшим охранником Ельцин Центра (ЕЦ) Александром Васильевым, испортившим картину Анны Лепорской «Три фигуры». Екатеринбург , васильев александр , бушмаков алексей
Суд отменил наказание Васильеву в виде 180 часов обязательных работ Фото:

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника Ельцин Центра Александра Васильева, которому ранее присудил 180 часов обязательных работ. Мужчина пририсовал глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры».

«Суд приговорил отменить приговор в отношении Васильева. Оправдать его в связи с отсутствием в действиях состава преступления», — передает слова судьи корреспондент ТАСС.

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника Ельцин Центра Александра Васильева, которому ранее присудил 180 часов обязательных работ. Мужчина пририсовал глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры». «Суд приговорил отменить приговор в отношении Васильева. Оправдать его в связи с отсутствием в действиях состава преступления», — передает слова судьи корреспондент ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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