17 ноября 2022

Тысячи пермских новогодних елок отправили за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по пунктам продажи искусственных и натуральных елок. Екатеринбург, елка, новогодняя елка, продажа елок
Качество деревьев перед отправкой было проверено Фото:

Свыше трех тысяч пермских елей отправили в Туркменистан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Россельхознадзора.

«14 ноября сотрудники Россельхознадзора проконтролировали отправку 3600 новогодних елей и сосен в Туркменистан. Все деревья соответствуют необходимым нормам и имеют фитосанитарные сертификаты», — пояснили в ведомстве.

Также планируется отправка елок в регионы России. Деревья будут доставлены в Тульскую, Тюменскую, Оренбургскую области, Краснодарский и Ставропольские края. Ранее URA.RU сообщало об отправке более ста тонн пермской колбасы за границу.

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Свыше трех тысяч пермских елей отправили в Туркменистан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Россельхознадзора. «14 ноября сотрудники Россельхознадзора проконтролировали отправку 3600 новогодних елей и сосен в Туркменистан. Все деревья соответствуют необходимым нормам и имеют фитосанитарные сертификаты», — пояснили в ведомстве. Также планируется отправка елок в регионы России. Деревья будут доставлены в Тульскую, Тюменскую, Оренбургскую области, Краснодарский и Ставропольские края. Ранее URA.RU сообщало об отправке более ста тонн пермской колбасы за границу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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