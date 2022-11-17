Тысячи пермских новогодних елок отправили за границу

18 ноября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Качество деревьев перед отправкой было проверено Фото: Анна Майорова © URA.RU Свыше трех тысяч пермских елей отправили в Туркменистан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Россельхознадзора. «14 ноября сотрудники Россельхознадзора проконтролировали отправку 3600 новогодних елей и сосен в Туркменистан. Все деревья соответствуют необходимым нормам и имеют фитосанитарные сертификаты», — пояснили в ведомстве. Также планируется отправка елок в регионы России. Деревья будут доставлены в Тульскую, Тюменскую, Оренбургскую области, Краснодарский и Ставропольские края. Ранее URA.RU сообщало об отправке более ста тонн пермской колбасы за границу.

Свыше трех тысяч пермских елей отправили в Туркменистан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Россельхознадзора. «14 ноября сотрудники Россельхознадзора проконтролировали отправку 3600 новогодних елей и сосен в Туркменистан. Все деревья соответствуют необходимым нормам и имеют фитосанитарные сертификаты», — пояснили в ведомстве. Также планируется отправка елок в регионы России. Деревья будут доставлены в Тульскую, Тюменскую, Оренбургскую области, Краснодарский и Ставропольские края. Ранее URA.RU сообщало об отправке более ста тонн пермской колбасы за границу.