Ученые ЮУрГУ помогут заместить импорт экологичных масел Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Разработчики Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) ищут биологические аналоги на замену токсичным машинным маслам. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, разработаны варианты, реализовать которые станет возможным при наличии коммерческих партнеров.

«Ученые ЮУрГУ реализуют проект по разработке импортозамещающих биоразлагаемых смазочных материалов. Масла пригодны, в том числе, и к использованию на производствах пищевой промышленности», — рассказали URA.RU в университете.

Использование биомасел в промышленности ограничено рядом факторов. Проблемами для их использования являются низкая окислительная способность и неустойчивость к изменениям температур. Разработчики ЮУрГУ предложили свои решения. В результате использование биомасел устранит токсичность, обеспечит быструю разлагаемость, возобновляемость и доступность сырья.

Ученые вуза тестируют компоненты, исключающие использование серы, фосфора, хлора и токсичных металлов. Исследования позволят создать отечественный смазочный биоразлагаемый материал. Он придет на смену импортным аналогам.

Руководитель проекта, научный сотрудник управления научной и инновационной деятельности ЮУрГУ Игорь Леванов отметил, что использовать материалы можно будет в лесном хозяйстве, сельскохозтехнике при обработке почв и уборке урожая, строительстве, двигателях маломерных судов, перерабатывающей промышленности. Одной из областей применения растительных масел являются гидравлические системы. Ученые создали несколько перспективных противоизносных компонентов, для массового производства которых ищут промышленного партнера.

Научные разработки в РФ призваны поддержать развитие экономического сектора. Согласно принятой концепции Десятилетия науки и технологий в России, государство стимулирует исследования с тем, чтобы предложенные решения были полезны промышленности и сельскому хозяйству. Проект по созданию масел поддержал Российский научный фонд. На период 2022—2023 годов в рамках проекта будет освоено три миллиона рублей.

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