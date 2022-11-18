В Венгрии заявили о движении Запада к войне с Россией

Санкционная политика Евросоюза в отношении России подталкивает сообщество к войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Санкционная политика — это шаг к войне. Если кто-то вмешивается в военный конфликт с помощью санкций, то он становится на позицию той или иной стороны и делает шаг к войне», — заявил Орбан в эфире радиостанции «Кошут». Также он отметил, что, в первую очередь, необходимо сложить оружие, а уже потом начать мирные переговоры.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 5 октября четыре региона по итогам референдумов, вошли в состав России. С начала СВО страны Запада принимают пакеты санкций против России. Сейчас Евросоюз задерживает введение антироссийских санкций из-за недостатка инструментов, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Санкционная политика Евросоюза в отношении России подталкивает сообщество к войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Санкционная политика — это шаг к войне. Если кто-то вмешивается в военный конфликт с помощью санкций, то он становится на позицию той или иной стороны и делает шаг к войне», — заявил Орбан в эфире радиостанции «Кошут». Также он отметил, что, в первую очередь, необходимо сложить оружие, а уже потом начать мирные переговоры. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 5 октября четыре региона по итогам референдумов, вошли в состав России. С начала СВО страны Запада принимают пакеты санкций против России. Сейчас Евросоюз задерживает введение антироссийских санкций из-за недостатка инструментов, сообщает «Федеральное агентство новостей».