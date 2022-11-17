Курганские штурмовики из зоны СВО обратились к землякам. Фото

18 ноября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Курганские бойцы обратились к землякам из зоны СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из местных волонтеров. «Наши ребята, которые ушли добровольцами на фронт, передали нам огромный привет и поблагодарили за помощь, теплые слова и поддержку. Наши штурмовики говорят, что такой тыл как наш им нужен в тройном объеме», — сказала волонтер. По ее словам, в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают. Ранее URA.RU писало, что спецназовцы из Донбасса записали видеообращение к курганцам. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских женщин за теплые носки, а снайперы за пятиточечники. Специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля. Ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ. Владимир Путин заявлял, что в планах России также демилитаризация денацификация Украины. Курганские штурмовики поблагодарили земляков за верный тыл Фото читателя URA.RU

Штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из местных волонтеров. «Наши ребята, которые ушли добровольцами на фронт, передали нам огромный привет и поблагодарили за помощь, теплые слова и поддержку. Наши штурмовики говорят, что такой тыл как наш им нужен в тройном объеме», — сказала волонтер. По ее словам, в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают. Ранее URA.RU писало, что спецназовцы из Донбасса записали видеообращение к курганцам. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских женщин за теплые носки, а снайперы за пятиточечники. Специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля. Ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ. Владимир Путин заявлял, что в планах России также демилитаризация денацификация Украины.