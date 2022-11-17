Штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из местных волонтеров.
«Наши ребята, которые ушли добровольцами на фронт, передали нам огромный привет и поблагодарили за помощь, теплые слова и поддержку. Наши штурмовики говорят, что такой тыл как наш им нужен в тройном объеме», — сказала волонтер. По ее словам, в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.
Ранее URA.RU писало, что спецназовцы из Донбасса записали видеообращение к курганцам. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских женщин за теплые носки, а снайперы за пятиточечники.
Специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля. Ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ. Владимир Путин заявлял, что в планах России также демилитаризация денацификация Украины.
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