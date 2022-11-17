17 ноября 2022

Курганские штурмовики из зоны СВО обратились к землякам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Курганские бойцы обратились к землякам из зоны СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из местных волонтеров.

«Наши ребята, которые ушли добровольцами на фронт, передали нам огромный привет и поблагодарили за помощь, теплые слова и поддержку. Наши штурмовики говорят, что такой тыл как наш им нужен в тройном объеме», — сказала волонтер. По ее словам, в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.

Ранее URA.RU писало, что спецназовцы из Донбасса записали видеообращение к курганцам. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских женщин за теплые носки, а снайперы за пятиточечники.

Специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля. Ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ. Владимир Путин заявлял, что в планах России также демилитаризация денацификация Украины.

Курганские штурмовики поблагодарили земляков за верный тыл

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Штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из местных волонтеров. «Наши ребята, которые ушли добровольцами на фронт, передали нам огромный привет и поблагодарили за помощь, теплые слова и поддержку. Наши штурмовики говорят, что такой тыл как наш им нужен в тройном объеме», — сказала волонтер. По ее словам, в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают. Ранее URA.RU писало, что спецназовцы из Донбасса записали видеообращение к курганцам. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских женщин за теплые носки, а снайперы за пятиточечники. Специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля. Ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ. Владимир Путин заявлял, что в планах России также демилитаризация денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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