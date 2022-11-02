Снайперы из зоны СВО активно используют пятиточечники, сшитые курганскими женщинами. Фото

02 ноября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Снайперы из зоны СВО оценили пятиточечники, которые им шьют волонтеры (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайперы, участвующие в боевых действиях на Украине, оценили пятиточечники (сидушки — прим. ред), которые сшили женщины из Курганской области. По словам бойцов СВО, на них тепло и удобно лежать, находясь долгое время на позиции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из курганских волонтеров. «Пятиточечники нашим бойцам на фронт шьем всей страной. Курганская область тоже вносит свой вклад. Регулярно отшиваем новые партии пятиточечников и отправляем их на передовую. Бойцам они очень нравятся. Они удобны на передовой. На них тепло сидеть и лежать. Особенно их оценили снайперы, которые долгое время вынуждены проводить в лежачей позиции», — рассказала волонтер из Кургана. Ранее URA.RU писало, что курганцы шьют для военнослужащих из зоны СВО пятиточечники и пояса из собачьей шерсти. Кроме того, волонтеры вяжут для бойцов балаклавы, теплые носки, повязки на руки и шьют кофты с трусами. Также сообщалось, что на фронт из Курганской области отправили десятки пауэрбанков для телефонов. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, главной задачей является защита мирного населения Донбасса. Снайперы из зоны СВО оценили пятиточечники, которые им сшили волонтеры Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Снайперы, участвующие в боевых действиях на Украине, оценили пятиточечники (сидушки — прим. ред), которые сшили женщины из Курганской области. По словам бойцов СВО, на них тепло и удобно лежать, находясь долгое время на позиции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из курганских волонтеров. «Пятиточечники нашим бойцам на фронт шьем всей страной. Курганская область тоже вносит свой вклад. Регулярно отшиваем новые партии пятиточечников и отправляем их на передовую. Бойцам они очень нравятся. Они удобны на передовой. На них тепло сидеть и лежать. Особенно их оценили снайперы, которые долгое время вынуждены проводить в лежачей позиции», — рассказала волонтер из Кургана. Ранее URA.RU писало, что курганцы шьют для военнослужащих из зоны СВО пятиточечники и пояса из собачьей шерсти. Кроме того, волонтеры вяжут для бойцов балаклавы, теплые носки, повязки на руки и шьют кофты с трусами. Также сообщалось, что на фронт из Курганской области отправили десятки пауэрбанков для телефонов. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, главной задачей является защита мирного населения Донбасса.