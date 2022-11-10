10 ноября 2022

Спецназовцы из зоны СВО поблагодарили курганцев за помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Спецназовцы из зоны СВО записали видеообращение к курганцам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из спецназа, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганских волонтеров за оказанную поддержку на фронте. Видео с обращением бойцов с корреспондентом URA.RU поделился руководитель благотворительной организации «Добрая земля» Александр Пылков.

«Хотим выразить слова благодарности ребятам из „Доброй земли“. Мы работаем и вы работаете. Спасибо вам огромное за поддержку. Мы это ценим. Братцы, победа в любом случае будет за ними. С нами сила», — сказал один из спецназовцев на видео.

По словам руководителя проекта «Добрая земля», сейчас для бойцов идет сбор денег на покупку антидроновых ружей. Также оказывается постоянная помощь в расходниках, камуфляже, обмундировании и снаряжении. «Сейчас хотим укомплектовать подразделения ружьями. Они будут постоянно собираться. Уже собрано 150 тысяч рублей. Я обещаю, что мы не остановимся помогать. Вы защищаете нас, а мы должны быть крепким тылом для вас. Мы не отступим», — рассказал Пылков.

Ранее URA.RU писало, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских женщин за теплые носки, а снайперы за пятиточечники. Также сообщалось, что в Кургане волонтеры собирают деньги на покупку антидронового оружия для бойцов на спецоперации.

О начале СВО на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.

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Бойцы из спецназа, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганских волонтеров за оказанную поддержку на фронте. Видео с обращением бойцов с корреспондентом URA.RU поделился руководитель благотворительной организации «Добрая земля» Александр Пылков. «Хотим выразить слова благодарности ребятам из „Доброй земли“. Мы работаем и вы работаете. Спасибо вам огромное за поддержку. Мы это ценим. Братцы, победа в любом случае будет за ними. С нами сила», — сказал один из спецназовцев на видео. По словам руководителя проекта «Добрая земля», сейчас для бойцов идет сбор денег на покупку антидроновых ружей. Также оказывается постоянная помощь в расходниках, камуфляже, обмундировании и снаряжении. «Сейчас хотим укомплектовать подразделения ружьями. Они будут постоянно собираться. Уже собрано 150 тысяч рублей. Я обещаю, что мы не остановимся помогать. Вы защищаете нас, а мы должны быть крепким тылом для вас. Мы не отступим», — рассказал Пылков. Ранее URA.RU писало, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских женщин за теплые носки, а снайперы за пятиточечники. Также сообщалось, что в Кургане волонтеры собирают деньги на покупку антидронового оружия для бойцов на спецоперации. О начале СВО на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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