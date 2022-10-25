Бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских женщин за теплые носки. Видео

26 октября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Курганские женщины вяжут теплые носки и одежду для бойцов, участвующих в спецоперации (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из зоны боевых действий записали видеообращение к курганским женщинам, в котором поблагодарили вязальщиц за теплые носки. Видео с благодарностями на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выложила одна из активисток, участвующая в сборе помощи для бойцов на фронте. «Большое спасибо девчатам, которые ночами вяжут нам носочки. Они будут греть наши ноги и нашу душу. Вы оказываете нам неоценимую помощь. Ваш труд бесценен. Победа будет за нами», — сказали солдаты на видео. Активистка отметила, что слова благодарности за носки относятся не только к курганским женщинам, но и помощницам из других регионов, которые также вяжут теплые вещи для бойцов СВО. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили пауэрбанки для мобилизованных бойцов. По словам активистки, готовится еще один груз с 63 портативными зарядками. Также сообщалось, что курганцы собирают для мобилизованных газовые баллоны и сухое горючее. О начале специальной военной операции было объявлено 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. 21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации.

Военнослужащие из зоны боевых действий записали видеообращение к курганским женщинам, в котором поблагодарили вязальщиц за теплые носки. Видео с благодарностями на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выложила одна из активисток, участвующая в сборе помощи для бойцов на фронте. «Большое спасибо девчатам, которые ночами вяжут нам носочки. Они будут греть наши ноги и нашу душу. Вы оказываете нам неоценимую помощь. Ваш труд бесценен. Победа будет за нами», — сказали солдаты на видео. Активистка отметила, что слова благодарности за носки относятся не только к курганским женщинам, но и помощницам из других регионов, которые также вяжут теплые вещи для бойцов СВО. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили пауэрбанки для мобилизованных бойцов. По словам активистки, готовится еще один груз с 63 портативными зарядками. Также сообщалось, что курганцы собирают для мобилизованных газовые баллоны и сухое горючее. О начале специальной военной операции было объявлено 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. 21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации.