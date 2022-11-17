17 ноября 2022

Губернатор ХМАО извинилась перед жителями региона во время онлайн-эфира

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Комарова извинилась за то, что спортивный комплекс в Междуреченском так и не передали жителям Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова извинилась перед жителями Кондинского района (ХМАО) за то, что спорткомплекс в поселке городского типа Междуреченский так и не был передан жителям.
Об этом URA.RU узнало из трансляции прямого эфира по контролю за выполнением поручений главы региона в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу извинить жителей Кондинского района! Междуреченского. В связи с вот этим обстоятельством. Есть объективные причины (ковид, санкции, прочее-прочее), но очень многое зависело от заказчика и подрядчика. Муниципалитета и подрядной организации. Поэтому и прошу извинить за невыполненное решение. Не переданного объекта жителям», — сказала Комарова.

Контроль за этим вопросом был установлен 16 сентября на онлайн-встрече губернатора с жителями Кондинского района. После их жалобы властям было поручено устранить строительные недостатки, выявленные в ходе эксплуатации спорткомплекса в поселке Междуреченский до 15 октября. Однако, этого не произошло. «Объем работы, который требуется выполнить, чтобы устранить недоделки, большой и в этой связи поручение будет переформатировано и изложено таким образом, чтобы уже не было оснований и возможностей переходить на какие-то другие сроки по его исполнению», — объяснила Комарова. Также она рассказала, что объект важный, в его создании принимали участие трудовые коллективы и были вложены бюджетные ассигнования, но он требует усиления решений.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о реконструкции трех окружных гостиниц с привлечением грантов, субсидий и займов. Одна в Сургуте, одна в Когалыме. С этого года совместно с корпорацией «Туризм РФ» начнется работа над модернизацией номерного фонда гостиницы «Ханты-Мансийск».

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова извинилась перед жителями Кондинского района (ХМАО) за то, что спорткомплекс в поселке городского типа Междуреченский так и не был передан жителям. Об этом URA.RU узнало из трансляции прямого эфира по контролю за выполнением поручений главы региона в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Прошу извинить жителей Кондинского района! Междуреченского. В связи с вот этим обстоятельством. Есть объективные причины (ковид, санкции, прочее-прочее), но очень многое зависело от заказчика и подрядчика. Муниципалитета и подрядной организации. Поэтому и прошу извинить за невыполненное решение. Не переданного объекта жителям», — сказала Комарова. Контроль за этим вопросом был установлен 16 сентября на онлайн-встрече губернатора с жителями Кондинского района. После их жалобы властям было поручено устранить строительные недостатки, выявленные в ходе эксплуатации спорткомплекса в поселке Междуреченский до 15 октября. Однако, этого не произошло. «Объем работы, который требуется выполнить, чтобы устранить недоделки, большой и в этой связи поручение будет переформатировано и изложено таким образом, чтобы уже не было оснований и возможностей переходить на какие-то другие сроки по его исполнению», — объяснила Комарова. Также она рассказала, что объект важный, в его создании принимали участие трудовые коллективы и были вложены бюджетные ассигнования, но он требует усиления решений. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о реконструкции трех окружных гостиниц с привлечением грантов, субсидий и займов. Одна в Сургуте, одна в Когалыме. С этого года совместно с корпорацией «Туризм РФ» начнется работа над модернизацией номерного фонда гостиницы «Ханты-Мансийск».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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