Губернатор ХМАО объявила о начале реконструкции гостиниц в регионе

11 ноября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

В Югре реконструируют три гостиницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о реконструкции трех окружных гостиниц с привлечением грантов, субсидий и займов. Об этом URA.RU узнало из трансляции открытия туристского форума «ЮграТур 2022» в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «В нашем регионе используются субсидии на возмещение части затрат — грантовая поддержка, льготные займы. В 2022 году на модернизацию гостиничной инфраструктуры экспертным советом фонда развития Югры одобрены займы на общую сумму 220 миллионов рублей для реконструкции двух гостиниц. Одна в Сургуте, одна в Когалыме. С этого года совместно с корпорацией «Туризм РФ» начинаем работу над модернизацией номерного фонда гостиницы «Ханты-Мансийск», — сказала Комарова. Также, выступая перед участниками туристического форума, губернатор поручила каждому муниципалитету сформировать реестр инвестиционных туристических проектов. Таким образом, местные власти должны выступить гарантом их реализации.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с Федором Емельяненко. Главой Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России».

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о реконструкции трех окружных гостиниц с привлечением грантов, субсидий и займов. Об этом URA.RU узнало из трансляции открытия туристского форума «ЮграТур 2022» в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «В нашем регионе используются субсидии на возмещение части затрат — грантовая поддержка, льготные займы. В 2022 году на модернизацию гостиничной инфраструктуры экспертным советом фонда развития Югры одобрены займы на общую сумму 220 миллионов рублей для реконструкции двух гостиниц. Одна в Сургуте, одна в Когалыме. С этого года совместно с корпорацией «Туризм РФ» начинаем работу над модернизацией номерного фонда гостиницы «Ханты-Мансийск», — сказала Комарова. Также, выступая перед участниками туристического форума, губернатор поручила каждому муниципалитету сформировать реестр инвестиционных туристических проектов. Таким образом, местные власти должны выступить гарантом их реализации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с Федором Емельяненко. Главой Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России».