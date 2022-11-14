14 ноября 2022

Власти рассказали, сколько в ЯНАО усыновили детей-сирот из Донбасса

Ямальские семьи усыновили 21 ребенка-сироту из Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ребенок, семья, зима, родители
Детей определили в семьи из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска Фото:

Жители ЯНАО приняли в свои семьи 21 ребенка-сироту, которые переехали в регион с территории Донбасса. Как рассказали URA.RU в окружном департаменте образования, дети были определены в семьи из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

«В течение июня — июля 2022 года велась работа по приему 21 ребенка — сироты из ДНР в ямальские приемные семьи. Учитывая, что большинство детей студенты, принято решение об устройстве детей в крупные города Ямала, где есть возможность получать профессиональное образование и обеспечить досуговой занятостью», — сообщил в ведомстве.

В департаменте образования уточнили, что 10 детей определили в 4 приемные семьи Салехарда. Еще 9 ребят взяли 4 семьи в Ноябрьске и двое детей живут в семье из Нового Уренгоя. Отмечается, что детей определяли исходя из желания приемных родителей и наличия братьев и сестер.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Салехарда оформила опеку над детьми-сиротами из Донбасса. Всего в семье 15 детей.

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Жители ЯНАО приняли в свои семьи 21 ребенка-сироту, которые переехали в регион с территории Донбасса. Как рассказали URA.RU в окружном департаменте образования, дети были определены в семьи из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. «В течение июня — июля 2022 года велась работа по приему 21 ребенка — сироты из ДНР в ямальские приемные семьи. Учитывая, что большинство детей студенты, принято решение об устройстве детей в крупные города Ямала, где есть возможность получать профессиональное образование и обеспечить досуговой занятостью», — сообщил в ведомстве. В департаменте образования уточнили, что 10 детей определили в 4 приемные семьи Салехарда. Еще 9 ребят взяли 4 семьи в Ноябрьске и двое детей живут в семье из Нового Уренгоя. Отмечается, что детей определяли исходя из желания приемных родителей и наличия братьев и сестер. Ранее сообщалось, что многодетная семья из Салехарда оформила опеку над детьми-сиротами из Донбасса. Всего в семье 15 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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