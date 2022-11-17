17 ноября 2022
16 ноября 2022

Из-за отсутствия отопления тюменцы ходят по дому в валенках

Жители тюменского села ходят по домам в валенках из-за отсутствия отопления
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за отсутствия отопления дети ходят по дому в валенках Фото:

Жители Тюменской области вынуждены ходить по дому в валенках из-за отсутствия отопления. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«В селе Успенка жители замерзают в домах. Третий день Тюменская энергосбытовая компания „Газпром энергосбыт Тюмень“ (в прошлом „Тюмень Энерго“) игнорирует заявки, не отвечает на звонки! Сегодня дети по дому ходят в валенках. Мы просим помощи у депутатов, мэра и администрации района», — написал анонимный автор.

Также автор добавил, что такая проблема у жителей села уже несколько лет, но обслуживающая компания никаких мер не принимает. Это возмутило большинство комментаторов. «Проблема старая, а крик помощи во время мороза. Начали бы судится еще два года назад, может уже бы и заработало все», — написал пользователь с ником Рез Ня. Также некоторые тюменцы считают, что кроме самих жителей села эту проблему никто не решит. «На депутатов и мэров надеятся, смешные», — высказался Александр Юрьевич.

В компанию «Газпром энергосбыт Тюмень» агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается. Также за комментарием URA.RU обратилось в компанию «Россеть». На момент публикации новости ответ от них не поступил.

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Жители Тюменской области вынуждены ходить по дому в валенках из-за отсутствия отопления. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «В селе Успенка жители замерзают в домах. Третий день Тюменская энергосбытовая компания „Газпром энергосбыт Тюмень“ (в прошлом „Тюмень Энерго“) игнорирует заявки, не отвечает на звонки! Сегодня дети по дому ходят в валенках. Мы просим помощи у депутатов, мэра и администрации района», — написал анонимный автор. Также автор добавил, что такая проблема у жителей села уже несколько лет, но обслуживающая компания никаких мер не принимает. Это возмутило большинство комментаторов. «Проблема старая, а крик помощи во время мороза. Начали бы судится еще два года назад, может уже бы и заработало все», — написал пользователь с ником Рез Ня. Также некоторые тюменцы считают, что кроме самих жителей села эту проблему никто не решит. «На депутатов и мэров надеятся, смешные», — высказался Александр Юрьевич. В компанию «Газпром энергосбыт Тюмень» агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается. Также за комментарием URA.RU обратилось в компанию «Россеть». На момент публикации новости ответ от них не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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