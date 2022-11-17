Жители Тюменской области вынуждены ходить по дому в валенках из-за отсутствия отопления. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«В селе Успенка жители замерзают в домах. Третий день Тюменская энергосбытовая компания „Газпром энергосбыт Тюмень“ (в прошлом „Тюмень Энерго“) игнорирует заявки, не отвечает на звонки! Сегодня дети по дому ходят в валенках. Мы просим помощи у депутатов, мэра и администрации района», — написал анонимный автор.
Также автор добавил, что такая проблема у жителей села уже несколько лет, но обслуживающая компания никаких мер не принимает. Это возмутило большинство комментаторов. «Проблема старая, а крик помощи во время мороза. Начали бы судится еще два года назад, может уже бы и заработало все», — написал пользователь с ником Рез Ня. Также некоторые тюменцы считают, что кроме самих жителей села эту проблему никто не решит. «На депутатов и мэров надеятся, смешные», — высказался Александр Юрьевич.
В компанию «Газпром энергосбыт Тюмень» агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается. Также за комментарием URA.RU обратилось в компанию «Россеть». На момент публикации новости ответ от них не поступил.
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