Глава Югорска рассказал, что стало причиной пожара в котельной

Котельная в Югорске загорелась из-за утечки газа, сообщил глава города

Утечка газа произошла при ремонте котла Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов, где сегодня утром загорелась котельная, поставляющая теплоснабжение и горячую воду в 32 дома и 9 учреждений, сообщил, что причиной пожара стала утечка газа. Видеообращение было опубликовано в telegram-канале администрации города.

«При ремонте газового котла горячего водоснабжения произошла утечка газа и возгорание на самой котельной. Пострадало три человека. Двое из них находятся в больнице. Угрозы их жизни нет. На данный момент проводим восстановительные работы», — сообщил Харлов.

На ремонте котельной задействовано 20 человек МУП «Югорскэнергогаз», которой принадлежит объект. Восстанавливаются циркуляционные насосы и котлы теплоснабжения. Уже произведена установка универсального моторного подогревателя для обогрева помещений и просушки насосной группы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за пожара в котельной, принадлежащей МУП «Югорскэнергогаз», жилой район остался без воды и тепла. Без тепла и горячей воды осталось 32 дома и детский сад.