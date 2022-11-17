Пермский шансон-коллектив отправится в центры к мобилизованными

Концертная бригада из Губахи «Шансон Zа наших!» выступит перед мобилизованными пермяками в Тюмени и Елани. Родственники призывников могут передать своим близким посылки и письма. Об этом сообщает информационный портал «МедиаКУБ» со ссылкой на организаторов мероприятия.
«Концертная бригада „Шансон Zа наших!“ отправится с программой из Губахи 19 ноября. Родственники мобилизованных и все неравнодушные могут передать защитникам письма и посылки. Пригодятся теплые вещи и средства гигиены», — сообщает издание.
Организаторы уточняют, что посылки предназначенные для определенных людей необходимо подписывать. Посылки и письма можно передать в губахинский ДК «Энергетик».
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