Пермский шансон-коллектив отправится в центры к мобилизованными

18 ноября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Мобилизованным пермякам можно передать посылки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Концертная бригада из Губахи «Шансон Zа наших!» выступит перед мобилизованными пермяками в Тюмени и Елани. Родственники призывников могут передать своим близким посылки и письма. Об этом сообщает информационный портал «МедиаКУБ» со ссылкой на организаторов мероприятия. «Концертная бригада „Шансон Zа наших!“ отправится с программой из Губахи 19 ноября. Родственники мобилизованных и все неравнодушные могут передать защитникам письма и посылки. Пригодятся теплые вещи и средства гигиены», — сообщает издание. Организаторы уточняют, что посылки предназначенные для определенных людей необходимо подписывать. Посылки и письма можно передать в губахинский ДК «Энергетик».

Концертная бригада из Губахи «Шансон Zа наших!» выступит перед мобилизованными пермяками в Тюмени и Елани. Родственники призывников могут передать своим близким посылки и письма. Об этом сообщает информационный портал «МедиаКУБ» со ссылкой на организаторов мероприятия. «Концертная бригада „Шансон Zа наших!“ отправится с программой из Губахи 19 ноября. Родственники мобилизованных и все неравнодушные могут передать защитникам письма и посылки. Пригодятся теплые вещи и средства гигиены», — сообщает издание. Организаторы уточняют, что посылки предназначенные для определенных людей необходимо подписывать. Посылки и письма можно передать в губахинский ДК «Энергетик».