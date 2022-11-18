На фабрике Shishkin uniform atelier шьют одежду для мобилизованных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Порядка 100 тысяч комплектов зимней и летней формы для мобилизованных планирует отшить компания свердловского предпринимателя Дмитрия Шишкина Shishkin uniform atelier. Первую партию уже отшили и передали в ресурсные центры и волонтерские организации, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«На старте мы вложили порядка 200 млн в закуп материалов, отработку новых техусловий, образцов и производство линейки. До конца года планируем произвести порядка 100 тысяч комплектов зимней и летней формы для мобилизованных. Комплекты передаются в ресурсные центры, волонтерские организации», — рассказали в пресс-службе.

Военную форму производят по ГОСТ-ам, которые были установлены 20 лет назад, при этом в компании планируют улучшить образцы изделий. Проект по пошиву одежды для мобилизованных не рассматривают как бизнес-концепцию, он полностью благотворительный. В компании отмечают, что в непростое время важно поддерживать государство и оказывать помощь фронту.

Shishkin uniform atelier — цифровая швейная фабрика, занимающаяся пошивом коллекций одежды и аксессуаров в спортивном и повседневном стиле. Во главе компании стоит уральский дизайнер Дмитрий Шишкин, известный по проекту создания бренда Putin Team. В августе президент РФ Владимир Путин наградил модельера медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.