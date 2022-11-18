Депутату Тюменской облдумы сорвали прием граждан в ХМАО

18 ноября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Иван Вершинин не смог принять жителей Кондинского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину сорвали прием граждан в Кондинском районе ХМАО. Об этом парламентарий рассказал URA.RU. Инцидент произошел в поселке Междуреченский. «Заранее анонсировал свой приезд в Кондинский район, написал в своих соцсетях, заблаговременно договорились с коллегами из администрации Кондинского района о месте и времени приема граждан — должен был принимать обращения в МФЦ Междуреченского. Прибыл по указанному времени, уже пришла девушка на прием по вопросу ЖКХ, разместились, начали общаться. Заходит молодой человек и просит нас покинуть помещение», — сообщил депутат. По словам Вершинина, администрация МФЦ сослалась на то, что в кабинете будет проходить совещание. При этом другое помещение в «не очень уважительном тоне» предоставить отказалась. После звонка замглавы района депутату было предложено вместе с посетительницей в другое здание. «Приходим, кабинет закрыт. Ищем ключи, с трудом находят, попадаем в кабинет, продолжаем общаться, принял с горем пополам обращение», — посетовал парламентарий. «Пока мы плутали в поисках куда можно приткнуться, люди заходили в МФЦ, спрашивали и недоуменно разворачивались, поминая меня добрым словом. В результате такой несогласованности ряд жителей района не смогли попасть ко мне на прием и обратиться по своим проблемам. За что я как депутат Тюменской областной думы приношу жителям свои глубочайшие извинения», — написал депутат.

Депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину сорвали прием граждан в Кондинском районе ХМАО. Об этом парламентарий рассказал URA.RU. Инцидент произошел в поселке Междуреченский. «Заранее анонсировал свой приезд в Кондинский район, написал в своих соцсетях, заблаговременно договорились с коллегами из администрации Кондинского района о месте и времени приема граждан — должен был принимать обращения в МФЦ Междуреченского. Прибыл по указанному времени, уже пришла девушка на прием по вопросу ЖКХ, разместились, начали общаться. Заходит молодой человек и просит нас покинуть помещение», — сообщил депутат. По словам Вершинина, администрация МФЦ сослалась на то, что в кабинете будет проходить совещание. При этом другое помещение в «не очень уважительном тоне» предоставить отказалась. После звонка замглавы района депутату было предложено вместе с посетительницей в другое здание. «Приходим, кабинет закрыт. Ищем ключи, с трудом находят, попадаем в кабинет, продолжаем общаться, принял с горем пополам обращение», — посетовал парламентарий. «Пока мы плутали в поисках куда можно приткнуться, люди заходили в МФЦ, спрашивали и недоуменно разворачивались, поминая меня добрым словом. В результате такой несогласованности ряд жителей района не смогли попасть ко мне на прием и обратиться по своим проблемам. За что я как депутат Тюменской областной думы приношу жителям свои глубочайшие извинения», — написал депутат.