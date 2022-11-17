17 ноября 2022

«Ариант» завершил миром суд из-за колбасы с «Черкизово»

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый логистический центр ООО «Ариант». Челябинск, колбаса, свинина, ариант, мясо, продукция ариант
Из ассортимента «Арианта» колбаса «Бородинская» исчезла Фото:

Агрофирма «Ариант» в Челябинске подписала мировое соглашение с Черкизовским мясоперерабатывающим заводом по спору из-за сырокопченой колбасы на 120 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Арианта», компания прекратила производство продукции спорной марки «Бородинская».

«Утвердить мировое соглашение, заключенное между АО „Черкизовский мясоперерабатывающий завод“ (истец) и ООО „Агрофирма Ариант“ (ответчик). Производство по делу прекратить», — определил арбитражный суд региона.

Из документа следует, что ответчик признал нарушение прав на товарный знак московского производителя колбасы. «Ариант» согласился выплатить компенсацию, величина которой не разглашается.

В пресс-службе «Арианта» отметили, что в ассортименте компании насчитывается свыше 200 видов мясной, колбасной и деликатесной продукции. Среди них теперь марка «Бородинская» отсутствует. На запрос URA.RU в адрес Черкизовского мясоперерабатывающего завода на момент публикации материала не ответили.

Кроме договоренностей о компенсации, иных дополнительных расходов не предполагается. Возмещения трат на госпошлину и оказанные юридические услуги стороны договорились друг у друга не требовать.

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Агрофирма «Ариант» в Челябинске подписала мировое соглашение с Черкизовским мясоперерабатывающим заводом по спору из-за сырокопченой колбасы на 120 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Арианта», компания прекратила производство продукции спорной марки «Бородинская». «Утвердить мировое соглашение, заключенное между АО „Черкизовский мясоперерабатывающий завод“ (истец) и ООО „Агрофирма Ариант“ (ответчик). Производство по делу прекратить», — определил арбитражный суд региона. Из документа следует, что ответчик признал нарушение прав на товарный знак московского производителя колбасы. «Ариант» согласился выплатить компенсацию, величина которой не разглашается. В пресс-службе «Арианта» отметили, что в ассортименте компании насчитывается свыше 200 видов мясной, колбасной и деликатесной продукции. Среди них теперь марка «Бородинская» отсутствует. На запрос URA.RU в адрес Черкизовского мясоперерабатывающего завода на момент публикации материала не ответили. Кроме договоренностей о компенсации, иных дополнительных расходов не предполагается. Возмещения трат на госпошлину и оказанные юридические услуги стороны договорились друг у друга не требовать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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