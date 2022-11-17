«Ариант» завершил миром суд из-за колбасы с «Черкизово»

Из ассортимента «Арианта» колбаса «Бородинская» исчезла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агрофирма «Ариант» в Челябинске подписала мировое соглашение с Черкизовским мясоперерабатывающим заводом по спору из-за сырокопченой колбасы на 120 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Арианта», компания прекратила производство продукции спорной марки «Бородинская».

«Утвердить мировое соглашение, заключенное между АО „Черкизовский мясоперерабатывающий завод“ (истец) и ООО „Агрофирма Ариант“ (ответчик). Производство по делу прекратить», — определил арбитражный суд региона.

Из документа следует, что ответчик признал нарушение прав на товарный знак московского производителя колбасы. «Ариант» согласился выплатить компенсацию, величина которой не разглашается.

В пресс-службе «Арианта» отметили, что в ассортименте компании насчитывается свыше 200 видов мясной, колбасной и деликатесной продукции. Среди них теперь марка «Бородинская» отсутствует. На запрос URA.RU в адрес Черкизовского мясоперерабатывающего завода на момент публикации материала не ответили.

Кроме договоренностей о компенсации, иных дополнительных расходов не предполагается. Возмещения трат на госпошлину и оказанные юридические услуги стороны договорились друг у друга не требовать.