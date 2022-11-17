Челябинский генерал наградит полицейского, который спас раненого младенца

Михаил Скоков принял решение наградить магнитогорского участкового Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков принял решение наградить магнитогорского участкового Николая Морозова, который спас от кровопотери раненого грудного ребенка. Об этом URA.RU сообщили 18 ноября в пресс-службе полицейского главка.

«Майор полиции Николай Морозов первым оказался на месте происшествия. Обезвредив подозреваемого, участковый увидел младенца в крови, лежащего в коляске. Рана на шее ребенка представляет серьезную угрозу его жизни и полицейский принял все меры, не позволяя малышу истечь кровью. Оказывая первую помощь, майор одновременно вызвал карету скорой помощи», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

За высокий профессионализм при выполнении служебного долга Михаил Скоков принял решение поощрить участкового Морозова. Ребенок не погиб от кровопотери только благодаря вовремя прибывшему полицейскому и его профессионализму. До поступления на службу Морозов получил начальное медицинское образование.

Трагедия произошла в Магнитогорске вечером 17 ноября в доме на улице Труда. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей женой. Входе конфликта муж убил свою жену и ранил ножом трехмесячного младенца, затем попытался покончить жизнь самоубийством.