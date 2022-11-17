В Магнитогорске муж убил жену, тяжело ранил младенца и сам попал в реанимацию

Младенца удалось спасти благодаря помощи участкового Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в ходе ссоры муж убил свою жену и ранил ножом трехмесячного младенца, затем попытался покончить жизнь самоубийством. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, ребенка спас участковый полиции.

«Трагедия произошла вечером 17 ноября в доме на улице Труда. У подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник бытовой конфликт с супругой», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, участковый обнаружил в квартире тело женщины и ребенка, с ножевыми ранениями горла и груди. Сотрудник полиции на месте оказал помощь младенцу и вызвал скорую.

Глава семейства пытался покончить жизнь самоубийством. С многочисленными ножевыми ранениями он также был доставлен в реанимацию, и полиция обеспечила его охрану. В СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.2. ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство).

Обновлено по Уральскому времени в 11:27:

«Первым на место преступления прибыл старший участковый уполномоченный полиции ОП «Левобережный» майор полиции Николай Морозов. Обезвредив преступника и увидев младенца в крови в коляске, участковый оказал малышу первую помощь, поскольку имеет медицинское образование и был уверен в правильности своих действий, — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.