Путин наградил четырех свердловчан

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами жителей Свердловской области
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственными наградами жителей Свердловской области. В списке 4 свердловчан. Соответсвующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указом Президента Российской Федерации от 17.11.2022 № 830 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальной ситуации, наградить: медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени — главного научного сотрудника Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук Анатолия Бабенко», — сказано в документе.

Заслуженным юристом Российской Федерации стал заведующий кафедрой криминалистики Уральского государственного юридического университета Александр Беляков. Медалью ордена «Родительская слава» наградили Вячеслава Абрамова и Ирину Черняеву.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственными наградами жителей Свердловской области. В списке 4 свердловчан. Соответсвующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Указом Президента Российской Федерации от 17.11.2022 № 830 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальной ситуации, наградить: медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени — главного научного сотрудника Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук Анатолия Бабенко», — сказано в документе. Заслуженным юристом Российской Федерации стал заведующий кафедрой криминалистики Уральского государственного юридического университета Александр Беляков. Медалью ордена «Родительская слава» наградили Вячеслава Абрамова и Ирину Черняеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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