Путин наградил четырех свердловчан

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами жителей Свердловской области

18 ноября 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Путин наградил свердловчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственными наградами жителей Свердловской области. В списке 4 свердловчан. Соответсвующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Указом Президента Российской Федерации от 17.11.2022 № 830 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальной ситуации, наградить: медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени — главного научного сотрудника Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук Анатолия Бабенко», — сказано в документе. Заслуженным юристом Российской Федерации стал заведующий кафедрой криминалистики Уральского государственного юридического университета Александр Беляков. Медалью ордена «Родительская слава» наградили Вячеслава Абрамова и Ирину Черняеву.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственными наградами жителей Свердловской области. В списке 4 свердловчан. Соответсвующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Указом Президента Российской Федерации от 17.11.2022 № 830 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальной ситуации, наградить: медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени — главного научного сотрудника Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук Анатолия Бабенко», — сказано в документе. Заслуженным юристом Российской Федерации стал заведующий кафедрой криминалистики Уральского государственного юридического университета Александр Беляков. Медалью ордена «Родительская слава» наградили Вячеслава Абрамова и Ирину Черняеву.