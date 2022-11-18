СК России завел дело после массового расстрела ВСУ российских военных

18 ноября 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

ВСУ расстреляли 11 пленных военных ВС России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового расстрела бойцами ВСУ пленных российских военнослужащих. Информация появилась в telegram-канале ведомства. «По данному факту военные следственные органы СК РФ возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело», — указано в сообщении. Дело заведено по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», а также «Жестокое обращение с военнопленными». Поводом для возбуждения дела послужил видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР. В Минобороны России назвали украинских солдат «выродками» и подчеркнули, что такие действия показывают всю «сущность киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что украинские солдаты, сдавшиеся в плен, «содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции». Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что знает имена и фамилии украинских военных, расстрелявших россиян. По его словам, эти «нелюди подписали себе приговор».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового расстрела бойцами ВСУ пленных российских военнослужащих. Информация появилась в telegram-канале ведомства. «По данному факту военные следственные органы СК РФ возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело», — указано в сообщении. Дело заведено по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», а также «Жестокое обращение с военнопленными». Поводом для возбуждения дела послужил видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР. В Минобороны России назвали украинских солдат «выродками» и подчеркнули, что такие действия показывают всю «сущность киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что украинские солдаты, сдавшиеся в плен, «содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции». Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что знает имена и фамилии украинских военных, расстрелявших россиян. По его словам, эти «нелюди подписали себе приговор».