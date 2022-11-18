Депутат от ЯНАО взял на контроль судьбу женщины — инвалида

Депутат госдумы от ЯНАО взял на контроль вопросы жителей Ямала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый взял на контроль жилищный вопрос женщины — инвалида из Ноябрьска. Об этом чиновник рассказал в своем личном telegram-канале.

«Вопиющий случай в Ноябрьске: женщина — инвалид II группы пытается решить жилищный вопрос, но по необъяснимым причинам не может попасть на прием к руководителю департамента имущественных отношений. Обязательно направлю запрос в адрес главы города, чтобы взял эту ситуацию на контроль», — рассказал Погорелый.

Депутат также поделился проблемой пенсионерки из Салехарда. По мнению администрации города, женщина должна покинуть квартиру, в которой проживает по договору социального найма, так как приобрела жилье в Тюмени по госпрограмме. Но из-за проблем со здоровьем переезд стал не возможен. Дмитрий Погорелый сообщил, что отправит запрос в администрацию для рассмотрения возможности перезаключения договора социального найма.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутат от ЯНАО лоббировал меры поддержки мобилизованным ИП. Дмитрий Погорелый поделился, что индивидуальным предпринимателям и учредителям компаний будет дополнительно предоставлено 5 рабочих дней для решения всех организационных вопросов, в том числе для оформления доверенностей, а единственные участники ООО смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы.