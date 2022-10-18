18 октября 2022
17 октября 2022

Депутат от ЯНАО лоббировал меры поддержки мобилизованным ИП

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Мобилизованным предпринимателям помогут сохранить бизнес Фото:
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Мобилизация в России

Предпринимателям и учредителям компаний Ямала предоставят дополнительные рабочие дни для решения организационных вопросов в случае их мобилизации. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый.

«Индивидуальным предпринимателям и учредителям компаний теперь будет дополнительно предоставлено 5 рабочих дней для решения всех организационных вопросов, в том числе для оформления доверенностей, а единственные участники ООО смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы», — пояснил депутат.

Он также отметил, что эти меры позволят предпринимателям успеть принять взвешенные решения, чтобы сохранить бизнес. Его вести будет управляющий, пока владелец бизнеса будет в зоне СВО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура ЯНАО рекомендовала сократить проверки предпринимателей. Также были даны разъяснения по вопросам порядка ведения бизнеса в условиях мобилизации.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Предпринимателям и учредителям компаний Ямала предоставят дополнительные рабочие дни для решения организационных вопросов в случае их мобилизации. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый. «Индивидуальным предпринимателям и учредителям компаний теперь будет дополнительно предоставлено 5 рабочих дней для решения всех организационных вопросов, в том числе для оформления доверенностей, а единственные участники ООО смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы», — пояснил депутат. Он также отметил, что эти меры позволят предпринимателям успеть принять взвешенные решения, чтобы сохранить бизнес. Его вести будет управляющий, пока владелец бизнеса будет в зоне СВО. Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура ЯНАО рекомендовала сократить проверки предпринимателей. Также были даны разъяснения по вопросам порядка ведения бизнеса в условиях мобилизации. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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