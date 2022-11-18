Курганец дал взятку преподавателю вуза и явился в полицию с повинной

Преподаватель за взятку написал за студента выпускную квалификационную работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Кургана, обучающийся в УрГУПС, дал взятку преподавателю, чтобы тот написал за него выпускную квалификационную работу (ВКР). Вскоре после этого студент явился в полицию с повинной и поспособствовал раскрытию преступления, говорится на сайте Курганского областного суда.

«Студент, не желающий выполнять выпускную квалификационную работу, предложил преподавателю взятку в размере 30 тысяч рублей. Согласившись на это, преподаватель вуза выполнил ВКР за студента. Он самостоятельно устранил замечания, сделанные консультантами, принял работу и поставил на ней подпись. Позже преподаватель представил на кафедру не соответствующий действительности отзыв об уровне теоретической подготовки обучающегося и незаконно допустил его к защите ВКР», — говорится в документе.

Ранее студент не привлекался к уголовной ответственности. В судебном заседании адвокат подсудимого пояснил, что обучающийся в вузе добровольно явился в полицию с повинной и поспособствовал раскрытию и расследованию преступления как в отношении себя самого, так и преподавателя, который получил 30 тысяч рублей в качестве взятки. В связи с этим суд решил освободить студента от уголовной ответственности за совершение преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ, избрав ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что Курганский государственный университет взыскал со студента долг за обучение. Сумма взыскания составила 96 879 рублей.