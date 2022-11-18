18 ноября 2022

В МИД РФ ответили на идею США отобрать российские территории

Корчунов заявил, что идея США о возвращении острова Врангеля является экстремистской
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ отметили, что США трактует историю по-своему Фото:

Идея США о том, чтобы отобрать у России остров Врангеля, является экстремистской и чревата последствиями. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

«В условиях обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал Корчунов. Его слова приводит РИА Новости. Посол подчеркнул, что Россия имеет законное право на владение данной территорией. Также он отметил, что США произвольно трактуют факты и переписывают историю в своих целях.

Ранее один из колумнистов американской газеты Wall Street Journal Томас Дэнс заявлял, что США должны отобрать у России остров Врангеля. Он ссылался на то, что размешенные на нем российские базы могут нанести вред американскому суверенитету. В ответ на это Госдума призвала США вернуть Аляску.

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Идея США о том, чтобы отобрать у России остров Врангеля, является экстремистской и чревата последствиями. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. «В условиях обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал Корчунов. Его слова приводит РИА Новости. Посол подчеркнул, что Россия имеет законное право на владение данной территорией. Также он отметил, что США произвольно трактуют факты и переписывают историю в своих целях. Ранее один из колумнистов американской газеты Wall Street Journal Томас Дэнс заявлял, что США должны отобрать у России остров Врангеля. Он ссылался на то, что размешенные на нем российские базы могут нанести вред американскому суверенитету. В ответ на это Госдума призвала США вернуть Аляску.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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