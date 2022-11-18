В МИД РФ ответили на идею США отобрать российские территории Корчунов заявил, что идея США о возвращении острова Врангеля является экстремистской 19 ноября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 + В МИД РФ отметили, что США трактует историю по-своему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Идея США о том, чтобы отобрать у России остров Врангеля, является экстремистской и чревата последствиями. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. «В условиях обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал Корчунов. Его слова приводит РИА Новости. Посол подчеркнул, что Россия имеет законное право на владение данной территорией. Также он отметил, что США произвольно трактуют факты и переписывают историю в своих целях. Ранее один из колумнистов американской газеты Wall Street Journal Томас Дэнс заявлял, что США должны отобрать у России остров Врангеля. Он ссылался на то, что размешенные на нем российские базы могут нанести вред американскому суверенитету. В ответ на это Госдума призвала США вернуть Аляску. Идея США о том, чтобы отобрать у России остров Врангеля, является экстремистской и чревата последствиями. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. «В условиях обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал Корчунов. Его слова приводит РИА Новости. Посол подчеркнул, что Россия имеет законное право на владение данной территорией. Также он отметил, что США произвольно трактуют факты и переписывают историю в своих целях. Ранее один из колумнистов американской газеты Wall Street Journal Томас Дэнс заявлял, что США должны отобрать у России остров Врангеля. Он ссылался на то, что размешенные на нем российские базы могут нанести вред американскому суверенитету. В ответ на это Госдума призвала США вернуть Аляску. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям