В Госдуме призвали США вернуть Аляску в ответ на требование отдать остров Врангеля

05 ноября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Россия не будет отдавать остров Врангеля, заявили в Госдуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Будет справедливо, если США вернут России Аляску, а не заберут остров Врангеля. Так депутат Госдумы Федот Тумусов отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal с призывом к США забрать у России остров. «Но мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», — сказал Тумусов в интервью « Газете.ru ». Он заявил, что Россия, согласно Конституции, не должна отдавать свои территории. По словам депутата, это будет государственным преступлением. Ранее газета The Wall Street Journal написала, что США должны забрать у России остров Врангеля. По мнению издания, Россия удерживает эту территорию с 1924 года, которая якобы принадлежит США, сообщает «Царьград». Там находится военная база, которая представляет опасность для суверенитета США, считают авторы.

Будет справедливо, если США вернут России Аляску, а не заберут остров Врангеля. Так депутат Госдумы Федот Тумусов отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal с призывом к США забрать у России остров. «Но мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», — сказал Тумусов в интервью «Газете.ru». Он заявил, что Россия, согласно Конституции, не должна отдавать свои территории. По словам депутата, это будет государственным преступлением. Ранее газета The Wall Street Journal написала, что США должны забрать у России остров Врангеля. По мнению издания, Россия удерживает эту территорию с 1924 года, которая якобы принадлежит США, сообщает «Царьград». Там находится военная база, которая представляет опасность для суверенитета США, считают авторы.