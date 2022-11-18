Лидеры АТЭС не сошлись во мнениях по поводу конфликта на Украине

19 ноября 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Мнения участников АТЭС по поводу конфликта на Украине были разными, говорится в декларации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки. Об этом сообщается в итоговой декларации, опубликованной на официальном сайте саммита. «Большинство членов решительно осудили конфликт на Украине. Но были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — говорится в заявлении. АТЭС — саммит, в котором принимает участие 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит приглашали президента России Владимира Путина. Однако российский лидер отказался от поездки.

Большинство лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки. Об этом сообщается в итоговой декларации, опубликованной на официальном сайте саммита. «Большинство членов решительно осудили конфликт на Украине. Но были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — говорится в заявлении. АТЭС — саммит, в котором принимает участие 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит приглашали президента России Владимира Путина. Однако российский лидер отказался от поездки.