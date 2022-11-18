18 ноября 2022

Лидеры АТЭС не сошлись во мнениях по поводу конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Микрофон. Челябинск, микрофон
Мнения участников АТЭС по поводу конфликта на Украине были разными, говорится в декларации Фото:

Большинство лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки. Об этом сообщается в итоговой декларации, опубликованной на официальном сайте саммита.

«Большинство членов решительно осудили конфликт на Украине. Но были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — говорится в заявлении.

АТЭС — саммит, в котором принимает участие 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит приглашали президента России Владимира Путина. Однако российский лидер отказался от поездки.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Большинство лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки. Об этом сообщается в итоговой декларации, опубликованной на официальном сайте саммита. «Большинство членов решительно осудили конфликт на Украине. Но были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — говорится в заявлении. АТЭС — саммит, в котором принимает участие 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит приглашали президента России Владимира Путина. Однако российский лидер отказался от поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...