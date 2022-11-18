Инцидент произошел 18 ноября на третьем км дороги в Белоярской районе Фото: Максим Егоров © URA.RU

В Заречном (Свердловская область) 22-летняя девушка каталась на снегокате, который был лентой прицеплен к автомобилю. В ходе движения девушка упала со снегоката на дорогу, где на нее наехал ВАЗ-2112, который двигался сзади. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«18 ноября около 23:50 на третьем километре автодороги в Белоярском районе 24-летний водитель ВАЗ-2109 буксировал на ленте снегокат, на котором сидела 22-летняя девушка. В процессе движения она упала со снегоката и попала под колеса ВАЗ-2112», — говорится в сообщении.

После случившегося водитель ВАЗ-2109 положил девушку в машину и повез в Белоярскую ЦРБ. Но девушка скончалась по дороге в больницу. Сотрудники ГИБДД установили, что водителем был 24-летний мужчина, который уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав. К тому же, водитель ВАЗ-2109 оказался пьяным.

Полицейские выяснили, что помимо погибшей таким же способом катались еще две девушки. Компания молодых людей отдыхала недалеко от места происшествия. Полицейские устанавливают детали инцидента.