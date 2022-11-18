В Заречном (Свердловская область) 22-летняя девушка каталась на снегокате, который был лентой прицеплен к автомобилю. В ходе движения девушка упала со снегоката на дорогу, где на нее наехал ВАЗ-2112, который двигался сзади. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«18 ноября около 23:50 на третьем километре автодороги в Белоярском районе 24-летний водитель ВАЗ-2109 буксировал на ленте снегокат, на котором сидела 22-летняя девушка. В процессе движения она упала со снегоката и попала под колеса ВАЗ-2112», — говорится в сообщении.
После случившегося водитель ВАЗ-2109 положил девушку в машину и повез в Белоярскую ЦРБ. Но девушка скончалась по дороге в больницу. Сотрудники ГИБДД установили, что водителем был 24-летний мужчина, который уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав. К тому же, водитель ВАЗ-2109 оказался пьяным.
Полицейские выяснили, что помимо погибшей таким же способом катались еще две девушки. Компания молодых людей отдыхала недалеко от места происшествия. Полицейские устанавливают детали инцидента.
Кроме погибшей катались еще две девушки
Фото: ГИБДД по Свердловской области
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В Заречном (Свердловская область) 22-летняя девушка каталась на снегокате, который был лентой прицеплен к автомобилю. В ходе движения девушка упала со снегоката на дорогу, где на нее наехал ВАЗ-2112, который двигался сзади. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «18 ноября около 23:50 на третьем километре автодороги в Белоярском районе 24-летний водитель ВАЗ-2109 буксировал на ленте снегокат, на котором сидела 22-летняя девушка. В процессе движения она упала со снегоката и попала под колеса ВАЗ-2112», — говорится в сообщении. После случившегося водитель ВАЗ-2109 положил девушку в машину и повез в Белоярскую ЦРБ. Но девушка скончалась по дороге в больницу. Сотрудники ГИБДД установили, что водителем был 24-летний мужчина, который уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав. К тому же, водитель ВАЗ-2109 оказался пьяным. Полицейские выяснили, что помимо погибшей таким же способом катались еще две девушки. Компания молодых людей отдыхала недалеко от места происшествия. Полицейские устанавливают детали инцидента.