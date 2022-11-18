Коммунальщики в городе ХМАО перешли на круглосуточное дежурство

Коммунальщики в Нягани дежурят круглосуточно (фото из архива)
В Нягани (ХМАО) сотрудники коммунальных служб дежурят круглосуточно. Об этом мэр города Иван Ямашев сообщил в своем telegram-канале.
«С начала зимнего периода коммунальные службы дежурят в круглосуточном режиме. Держать „руку на пульсе“ специалисты будут и в эти выходные», — сообщил глава города.
В снегопады на расчистку улиц выйдут 55 машин и 15 рабочих. Сегодня коммунальщики посыпают песком дорожки.
Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) запустили специализированный портал с данными об уборке снега. Житель города может найти свой микрорайон и предварительный график уборки.
Коммунальщики в Нягани дежурят круглосуточно
В снегопады на расчистку улиц выйдет 55 машин
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