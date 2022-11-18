18 ноября 2022
17 ноября 2022

Коммунальщики в городе ХМАО перешли на круглосуточное дежурство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, снегоуборочная техника, дорожные работы, снег в городе, коммунальные службы, дворник
Коммунальщики в Нягани дежурят круглосуточно (фото из архива) Фото:

В Нягани (ХМАО) сотрудники коммунальных служб дежурят круглосуточно. Об этом мэр города Иван Ямашев сообщил в своем telegram-канале.

«С начала зимнего периода коммунальные службы дежурят в круглосуточном режиме. Держать „руку на пульсе“ специалисты будут и в эти выходные», — сообщил глава города.

В снегопады на расчистку улиц выйдут 55 машин и 15 рабочих. Сегодня коммунальщики посыпают песком дорожки.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) запустили специализированный портал с данными об уборке снега. Житель города может найти свой микрорайон и предварительный график уборки.

Коммунальщики в Нягани дежурят круглосуточно
В снегопады на расчистку улиц выйдет 55 машин

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Нягани (ХМАО) сотрудники коммунальных служб дежурят круглосуточно. Об этом мэр города Иван Ямашев сообщил в своем telegram-канале. «С начала зимнего периода коммунальные службы дежурят в круглосуточном режиме. Держать „руку на пульсе“ специалисты будут и в эти выходные», — сообщил глава города. В снегопады на расчистку улиц выйдут 55 машин и 15 рабочих. Сегодня коммунальщики посыпают песком дорожки. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) запустили специализированный портал с данными об уборке снега. Житель города может найти свой микрорайон и предварительный график уборки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...