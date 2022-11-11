Жители города в ХМАО будут следить за графиком уборки снега на портале

На карте отмечены микрорайоны и предварительный график уборки снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Югорске (ХМАО) запустили специализированный портал с данными об уборке снега. Об этом сообщил мэр города Алексей Харлов в своем telegram-канале.

«На портале вы найдете карту города, на которой отмечены участки по уборке улиц подрядными организациями. Каждый может найти свой микрорайон и предварительный график уборки. Конечно, он будет меняться в зависимости от погоды», — обратился к жителям Харлов.

По словам мэра, портал требует доработки. «Мы сами видим, что и где надо подкрутить. Наши специалисты работают над этим», — добавил глава. В администрации также ждут предложения от горожан.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургутского района (ХМАО) пытаются решить проблему с уборкой снега в Лянторе покупкой собственной спецтехники и отказом от сотрудничества со сторонними подрядчиками. Проблемы с уборкой снега на улицах города длятся уже не один год.