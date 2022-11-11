11 ноября 2022

Жители города в ХМАО будут следить за графиком уборки снега на портале

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега во дворах. Тюмень, уборка снега, трактор
На карте отмечены микрорайоны и предварительный график уборки снега Фото:

В Югорске (ХМАО) запустили специализированный портал с данными об уборке снега. Об этом сообщил мэр города Алексей Харлов в своем telegram-канале.

«На портале вы найдете карту города, на которой отмечены участки по уборке улиц подрядными организациями. Каждый может найти свой микрорайон и предварительный график уборки. Конечно, он будет меняться в зависимости от погоды», — обратился к жителям Харлов.

По словам мэра, портал требует доработки. «Мы сами видим, что и где надо подкрутить. Наши специалисты работают над этим», — добавил глава. В администрации также ждут предложения от горожан.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургутского района (ХМАО) пытаются решить проблему с уборкой снега в Лянторе покупкой собственной спецтехники и отказом от сотрудничества со сторонними подрядчиками. Проблемы с уборкой снега на улицах города длятся уже не один год.

В Югорске запустили специализированный портал с данными об уборке снега

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В Югорске (ХМАО) запустили специализированный портал с данными об уборке снега. Об этом сообщил мэр города Алексей Харлов в своем telegram-канале. «На портале вы найдете карту города, на которой отмечены участки по уборке улиц подрядными организациями. Каждый может найти свой микрорайон и предварительный график уборки. Конечно, он будет меняться в зависимости от погоды», — обратился к жителям Харлов. По словам мэра, портал требует доработки. «Мы сами видим, что и где надо подкрутить. Наши специалисты работают над этим», — добавил глава. В администрации также ждут предложения от горожан. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургутского района (ХМАО) пытаются решить проблему с уборкой снега в Лянторе покупкой собственной спецтехники и отказом от сотрудничества со сторонними подрядчиками. Проблемы с уборкой снега на улицах города длятся уже не один год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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