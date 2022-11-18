На юге Челябинской области идет снег

Сотрудники ГИБДД просят граждан на время отказаться от поездок на личных автомобилях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По прогнозу челябинского областного гидрометеоцентра 19 ноября в южных районах региона ожидается снег, местами сильный. Днем на дорогах — снежные заносы. Температура воздуха 19 ноября -8 — 10 градусов в областном центре и потепление до -2 градусов на юге области.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья окружающих, отказаться от поездок на автомобиле, в случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации», — сообщили URA.RU в областном ГИБДД.

Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь. На дороги выведены дополнительные экипажи ДПС. По вопросам, связанным с затруднением движения из-за снежных заносов, водителям предлагают звонить на телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса: 8(351) 237-88-92.