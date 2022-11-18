18 ноября 2022

Возле заправки в ХМАО произошло массовое ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе в очереди у заправки столкнулись пять машин Фото:

В Мегионе (ХМАО) возле заправки столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщается в группе «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП на въезде на заправку «Газпром», — подписал видео автор. В комментариях пользователи добавили, что в этом месте регулярно скапливается очередь из машин.

В отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО сообщили, что столкнулись пять машин. Пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. В аварии приняли участие минимум 4 автомобиля.

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В Мегионе (ХМАО) возле заправки столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщается в группе «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на въезде на заправку «Газпром», — подписал видео автор. В комментариях пользователи добавили, что в этом месте регулярно скапливается очередь из машин. В отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО сообщили, что столкнулись пять машин. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. В аварии приняли участие минимум 4 автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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