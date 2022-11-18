В Мегионе в очереди у заправки столкнулись пять машин
В Мегионе (ХМАО) возле заправки столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщается в группе «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».
«ДТП на въезде на заправку «Газпром», — подписал видео автор. В комментариях пользователи добавили, что в этом месте регулярно скапливается очередь из машин.
В отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО сообщили, что столкнулись пять машин. Пострадавших нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. В аварии приняли участие минимум 4 автомобиля.
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