В Мегионе в очереди у заправки столкнулись пять машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) возле заправки столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщается в группе «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП на въезде на заправку «Газпром», — подписал видео автор. В комментариях пользователи добавили, что в этом месте регулярно скапливается очередь из машин.

В отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО сообщили, что столкнулись пять машин. Пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. В аварии приняли участие минимум 4 автомобиля.