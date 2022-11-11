В ХМАО массовое ДТП на трассе. Видео

12 ноября 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

В Сургуте на трассе столкнулось несколько машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в местном telegram-канале. «Выезд из города авария, пробка, все службы на месте. видимо все перекрыто. Стоим… ждем», — говорится в новости. На видео к записи видно, что в ДТП приняли участие минимум 4 автомобиля. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте внедорожник сбил детей на детской площадке. Причиной аварии стало то, что водитель перепутал педали. В результате автомобиль въехал на детскую площадку, где на качелях находились дети.

В Сургуте (ХМАО) на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в местном telegram-канале. «Выезд из города авария, пробка, все службы на месте. видимо все перекрыто. Стоим… ждем», — говорится в новости. На видео к записи видно, что в ДТП приняли участие минимум 4 автомобиля. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте внедорожник сбил детей на детской площадке. Причиной аварии стало то, что водитель перепутал педали. В результате автомобиль въехал на детскую площадку, где на качелях находились дети.