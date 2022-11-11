11 ноября 2022

В ХМАО массовое ДТП на трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба, дпс
В Сургуте на трассе столкнулось несколько машин Фото:

В Сургуте (ХМАО) на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в местном telegram-канале.

«Выезд из города авария, пробка, все службы на месте. видимо все перекрыто. Стоим… ждем», — говорится в новости. На видео к записи видно, что в ДТП приняли участие минимум 4 автомобиля.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте внедорожник сбил детей на детской площадке. Причиной аварии стало то, что водитель перепутал педали. В результате автомобиль въехал на детскую площадку, где на качелях находились дети.

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В Сургуте (ХМАО) на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в местном telegram-канале. «Выезд из города авария, пробка, все службы на месте. видимо все перекрыто. Стоим… ждем», — говорится в новости. На видео к записи видно, что в ДТП приняли участие минимум 4 автомобиля. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте внедорожник сбил детей на детской площадке. Причиной аварии стало то, что водитель перепутал педали. В результате автомобиль въехал на детскую площадку, где на качелях находились дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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