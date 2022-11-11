В Сургуте (ХМАО) на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в местном telegram-канале.
«Выезд из города авария, пробка, все службы на месте. видимо все перекрыто. Стоим… ждем», — говорится в новости. На видео к записи видно, что в ДТП приняли участие минимум 4 автомобиля.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте внедорожник сбил детей на детской площадке. Причиной аварии стало то, что водитель перепутал педали. В результате автомобиль въехал на детскую площадку, где на качелях находились дети.
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