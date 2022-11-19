Мать Саакашвили сообщила, что в организме ее сына нашли ртуть

19 ноября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Мать Саакашвили настаивает на освобождении своего сына из тюрьмы из-за интоксикации Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, обнаружили ртуть. Об этом сообщила мать экс-президента Грузии Джули Аласания. «[В его теле] была ртуть. Откуда она туда попала — неизвестно. Это интоксикация, и это тоже дает основания для [его] немедленного освобождения», — сказала Аласания, убежденная в том, что ядовитое вещество попало в организм Саакашвили искусственно, ведь «человек находится один в изоляции». Ее слова приводит телекомпания Mtavari. В телекомпании уточнили, что в данный момент Саакашвили находится под наблюдением специалистов, в том числе иностранных. А в его медицинском заключении уже фигурирует до 15 диагнозов. Саакашвили был задержан и заключен под стражу в Грузии осенью прошлого года, сообщает VSE42.Ru. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. В тюрьме состояние здоровья экс-президента Грузии стало резко ухудшаться. На это повлияли и объявленные им голодовки, передает RT.

В организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, обнаружили ртуть. Об этом сообщила мать экс-президента Грузии Джули Аласания. «[В его теле] была ртуть. Откуда она туда попала — неизвестно. Это интоксикация, и это тоже дает основания для [его] немедленного освобождения», — сказала Аласания, убежденная в том, что ядовитое вещество попало в организм Саакашвили искусственно, ведь «человек находится один в изоляции». Ее слова приводит телекомпания Mtavari. В телекомпании уточнили, что в данный момент Саакашвили находится под наблюдением специалистов, в том числе иностранных. А в его медицинском заключении уже фигурирует до 15 диагнозов. Саакашвили был задержан и заключен под стражу в Грузии осенью прошлого года, сообщает VSE42.Ru. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. В тюрьме состояние здоровья экс-президента Грузии стало резко ухудшаться. На это повлияли и объявленные им голодовки, передает RT.