Глава города Тобольск лично обрабатывал заявку на покупку машины Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тоболякам, находящимся в зоне спецоперации, купили автомобиль в рамках акции «Подари тепло солдату». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Тобольск.

«Нашим ребятам, находящимся в зоне СВО, для нужд необходимо транспортное средство. Эту просьбу озвучили попечительскому совету благотворительного счета «Подари тепло солдату. Максим Афанасьев, глава города Тобольск, бросил клич по поиску машины марки УАЗ. Подходящий транспорт нашли быстро, спасибо собственнику, что продал его практически за бесценок», — написали в пресс-службе.

Там же отметили, что на автомобиль уже наклеили надписи, поменяли колеса, заправили топливом оба бака, приобрели набор ключей для ремонта и запасной аккумулятор. Машину передали для дальнейшей погрузки.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащим одной из воинских частей в Тюмени, в скором времени отправляющимся в зону СВО, подарили «УАЗ Пикап». Деньги на его покупку собрали жители Абатского района.