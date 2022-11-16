В Тюмени будущим участникам спецоперации подарили автомобиль. Видео

17 ноября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

«УАЗ» для военнослужащих купили на средства от пожертвований селян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащим одной из воинских частей в Тюмени, в скором времени отправляющимся в зону СВО, подарили «УАЗ Пикап», деньги на покупку которого собрали с жителей Абатского района области. Об этом сообщил telegram-канал администрации района. «Состоялась передача автомобиля воинской части №57760 в Тюмени. Мы пообщались с земляками-абатчанами, военнослужащими, которые в ближайшее время убывают в зону специальной военной операции. Кроме автомобиля им был передан гуманитарный груз, посылки и детские письма», — указано в telegram-канале администрации Абатского района Тюменской области. Средства на покупку машины «УАЗ Пикап» были пожертвованы жителями района в рамках акции «Автомобиль фронту!». За 17 дней селяне смогли собрать более 867 000 рублей. Свой вклад внесли 16 организаций и более 350 человек.

Военнослужащим одной из воинских частей в Тюмени, в скором времени отправляющимся в зону СВО, подарили «УАЗ Пикап», деньги на покупку которого собрали с жителей Абатского района области. Об этом сообщил telegram-канал администрации района. «Состоялась передача автомобиля воинской части №57760 в Тюмени. Мы пообщались с земляками-абатчанами, военнослужащими, которые в ближайшее время убывают в зону специальной военной операции. Кроме автомобиля им был передан гуманитарный груз, посылки и детские письма», — указано в telegram-канале администрации Абатского района Тюменской области. Средства на покупку машины «УАЗ Пикап» были пожертвованы жителями района в рамках акции «Автомобиль фронту!». За 17 дней селяне смогли собрать более 867 000 рублей. Свой вклад внесли 16 организаций и более 350 человек.