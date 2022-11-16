16 ноября 2022

В Тюмени будущим участникам спецоперации подарили автомобиль. Видео

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
«УАЗ» для военнослужащих купили на средства от пожертвований селян Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащим одной из воинских частей в Тюмени, в скором времени отправляющимся в зону СВО, подарили «УАЗ Пикап», деньги на покупку которого собрали с жителей Абатского района области. Об этом сообщил telegram-канал администрации района.

«Состоялась передача автомобиля воинской части №57760 в Тюмени. Мы пообщались с земляками-абатчанами, военнослужащими, которые в ближайшее время убывают в зону специальной военной операции. Кроме автомобиля им был передан гуманитарный груз, посылки и детские письма», — указано в telegram-канале администрации Абатского района Тюменской области.

Средства на покупку машины «УАЗ Пикап» были пожертвованы жителями района в рамках акции «Автомобиль фронту!». За 17 дней селяне смогли собрать более 867 000 рублей. Свой вклад внесли 16 организаций и более 350 человек.

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Военнослужащим одной из воинских частей в Тюмени, в скором времени отправляющимся в зону СВО, подарили «УАЗ Пикап», деньги на покупку которого собрали с жителей Абатского района области. Об этом сообщил telegram-канал администрации района. «Состоялась передача автомобиля воинской части №57760 в Тюмени. Мы пообщались с земляками-абатчанами, военнослужащими, которые в ближайшее время убывают в зону специальной военной операции. Кроме автомобиля им был передан гуманитарный груз, посылки и детские письма», — указано в telegram-канале администрации Абатского района Тюменской области. Средства на покупку машины «УАЗ Пикап» были пожертвованы жителями района в рамках акции «Автомобиль фронту!». За 17 дней селяне смогли собрать более 867 000 рублей. Свой вклад внесли 16 организаций и более 350 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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