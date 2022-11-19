Африканский футболист из Москвы рассказал, как отец подготовил его к отъезду в РФ

Футболист сборной Камеруна Ондуа: не стоит верить стереотипам о России

19 ноября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Ондуа имеет российское гражданство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Не стоит верить стереотипам о России. В этом убежден футболист сборной Камеруна, игравший за российские клубы, Гаэль Ондуа. О доброте и гостеприимстве россиян футболисту с самого детства рассказывал его отец. «Папа говорил, что, вопреки стереотипам, никто [в России] не обращал внимания на его цвет кожи», — рассказал Ондуа в разговоре со Sports.ru. Отец повторял еще маленькому Ондуа, что «если ты хороший человек, люди в России станут тебе настоящими друзьями». Сам футболист после переезда в Москву на своем опыте убедился в том, что не стоит верить стереотипам. А Россия, по словам Ондуа, сделала его «человеком, мужчиной и футболистом», за что он ей очень благодарен.

Не стоит верить стереотипам о России. В этом убежден футболист сборной Камеруна, игравший за российские клубы, Гаэль Ондуа. О доброте и гостеприимстве россиян футболисту с самого детства рассказывал его отец. «Папа говорил, что, вопреки стереотипам, никто [в России] не обращал внимания на его цвет кожи», — рассказал Ондуа в разговоре со Sports.ru. Отец повторял еще маленькому Ондуа, что «если ты хороший человек, люди в России станут тебе настоящими друзьями». Сам футболист после переезда в Москву на своем опыте убедился в том, что не стоит верить стереотипам. А Россия, по словам Ондуа, сделала его «человеком, мужчиной и футболистом», за что он ей очень благодарен.