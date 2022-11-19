Африканский футболист из Москвы рассказал, как отец подготовил его к отъезду в РФ

Футболист сборной Камеруна Ондуа: не стоит верить стереотипам о России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Ондуа имеет российское гражданство Фото:

Не стоит верить стереотипам о России. В этом убежден футболист сборной Камеруна, игравший за российские клубы, Гаэль Ондуа. О доброте и гостеприимстве россиян футболисту с самого детства рассказывал его отец.

«Папа говорил, что, вопреки стереотипам, никто [в России] не обращал внимания на его цвет кожи», — рассказал Ондуа в разговоре со Sports.ru. Отец повторял еще маленькому Ондуа, что «если ты хороший человек, люди в России станут тебе настоящими друзьями». Сам футболист после переезда в Москву на своем опыте убедился в том, что не стоит верить стереотипам. А Россия, по словам Ондуа, сделала его «человеком, мужчиной и футболистом», за что он ей очень благодарен.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Не стоит верить стереотипам о России. В этом убежден футболист сборной Камеруна, игравший за российские клубы, Гаэль Ондуа. О доброте и гостеприимстве россиян футболисту с самого детства рассказывал его отец. «Папа говорил, что, вопреки стереотипам, никто [в России] не обращал внимания на его цвет кожи», — рассказал Ондуа в разговоре со Sports.ru. Отец повторял еще маленькому Ондуа, что «если ты хороший человек, люди в России станут тебе настоящими друзьями». Сам футболист после переезда в Москву на своем опыте убедился в том, что не стоит верить стереотипам. А Россия, по словам Ондуа, сделала его «человеком, мужчиной и футболистом», за что он ей очень благодарен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...