Африканский футболист из Москвы рассказал, как отец подготовил его к отъезду в РФ

Ондуа имеет российское гражданство
Не стоит верить стереотипам о России. В этом убежден футболист сборной Камеруна, игравший за российские клубы, Гаэль Ондуа. О доброте и гостеприимстве россиян футболисту с самого детства рассказывал его отец.
«Папа говорил, что, вопреки стереотипам, никто [в России] не обращал внимания на его цвет кожи», — рассказал Ондуа в разговоре со Sports.ru. Отец повторял еще маленькому Ондуа, что «если ты хороший человек, люди в России станут тебе настоящими друзьями». Сам футболист после переезда в Москву на своем опыте убедился в том, что не стоит верить стереотипам. А Россия, по словам Ондуа, сделала его «человеком, мужчиной и футболистом», за что он ей очень благодарен.
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