Кроме мужчины в доме находились еще шесть человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Кедровка Свердловской области утром 18 ноября при пожаре в одноэтажном четырехквартирном деревянном доме на Привокзальной, 1 сгорел 54-летний мужчина. На момент пожара внутри дома, кроме погибшего, находились еще шесть человек, двое из которых дети. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселка в соцсети «ВКонтакте».

«Утром в Кедровке на улице Привокзальная, 1 вспыхнул деревянный четырехквартирный дом, в котором находились семь человек. Сгорела лишь одна квартира, в которой был 54-летний мужчина. Врачи, приехав на вызов, констатировали смерть мужчины», — говорится в сообщении.

Жильцы одной из квартир, проснувшись, почувствовали запах гари. Выйдя на улицу, они заметили, что из другой квартиры шел дым. Они позвонили в ЕДДС. Первыми на место пожара приехал экипаж пожарных из войсковой части Кедровки. Затем уже прибыли пожарные из Березовского и Екатеринбурга.

В МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 21 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 08:18, а через два часа пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Тугулым 19 ноября вспыхнул частный дом. Внутри него находилась неходячая женщина.

Фото: сообщество администрации поселка Кедровка в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество администрации поселка Кедровка в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество администрации поселка Кедровка в соцсети «ВКонтакте»