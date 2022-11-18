Пожар произошел в Тугулыме ночью 19 ноября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Тугулым Свердловской области ночью 19 ноября загорелся частный дом по улице Чапаева. В горящем доме оказалась неходячая пожилая женщина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Сегодня ночью по улице Чапаева загорелся дом. В этом доме живет бабушка, она неходячая», — сообщил очевидец. Он добавил, что спасателям удалось спасти женщину.

Пресс-служба МЧС по Свердловской области рассказала, что площадь пожара составила 160 квадратных метров. «Сгорел частный дом и надворные постройки», — пояснили в ведомстве. Очевидец отмечает, что также сгорел автомобиль.

В тушении пожара были задействованы девять пожарных и три единицы техники. «В 03:21 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:17», — резюмировали в ведомстве.

Пожар начался около трех часов ночи Фото: очевидец