На новом участке фронта в зоне ответственности командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего вторым армейским корпусом украинской народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, ведется укрепление позиций российских войск. Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети.
«Апты Аронович, как боевой генерал, никогда не отсиживается в теплом штабе за несколько десятков километров от линии фронта. Несмотря на дождливую холодную погоду, он лично контролирует ход работ по возведению инженерно-укрепительных сооружений на местах соприкосновения с врагом», — написал Кадыров в Telegram.
По его словам, Апты Алаудинов в ходе инспекции вдоль нового участка линии фронта, между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск, пешком обошел подконтрольную его бойцам территорию, а также позиции, обороняемые подразделением «Барс-12». «Здесь он выявил недочеты, дал конкретные указания по возведению инженерных сооружений, […] распорядился снабдить всем необходимым воинов этого подразделения — бревнами для блиндажей, инструментом, продуктами питания, а также боеприпасами», — рассказал глава Чечни.
Ранее Кадыров отметил, что розыскные мероприятия «на земле» превосходят работу Службы безопасности Украины (СБУ). Он рассказал, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» Министерства обороны России отработали местность, оттеснили [украинских националистов], уничтожили несколько огневых позиций и взяли пленных.
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