Кадыров заявил о превосходстве Минобороны РФ над СБУ

Кадыров похвастался перед СБУ качеством российских розыскных мероприятий

18 ноября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров бросил вызов сотрудникам СБУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские розыскные мероприятия «на земле» превосходят работу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «СБУшники, ну как вам такой „розыск“? Получше вашего. Наши розыскные мероприятия „на земле“ продолжаются», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, прикрепив видеоролик с допросом украинских военнослужащих. По его словам, пленные сами изъявили желание высказаться на камеру и с трудом согласились говорить коротко и по факту. «СБУшники, это вам привет и официальное приглашение на передовую для проведения розыскных мероприятий», — добавил он. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» Министерства обороны России «поработали на славу». «[Сегодня они] отработали местность, оттеснили [украинских националистов], уничтожили несколько огневых позиций и взяли пленных», — резюмировал Кадыров. Ранее глава Чеченской республики опубликовал кадры с допроса украинского военнопленного, который пожаловался на плачевное состоянии ВСУ. Другой украинский пленный солдат рассказал о массовом бегстве националистов из рядов армии Украины. URA.RU также писало, что украинских командиров обвинили в безразличном отношении к судьбе своих солдат. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Российские розыскные мероприятия «на земле» превосходят работу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «СБУшники, ну как вам такой „розыск“? Получше вашего. Наши розыскные мероприятия „на земле“ продолжаются», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, прикрепив видеоролик с допросом украинских военнослужащих. По его словам, пленные сами изъявили желание высказаться на камеру и с трудом согласились говорить коротко и по факту. «СБУшники, это вам привет и официальное приглашение на передовую для проведения розыскных мероприятий», — добавил он. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» Министерства обороны России «поработали на славу». «[Сегодня они] отработали местность, оттеснили [украинских националистов], уничтожили несколько огневых позиций и взяли пленных», — резюмировал Кадыров. Ранее глава Чеченской республики опубликовал кадры с допроса украинского военнопленного, который пожаловался на плачевное состоянии ВСУ. Другой украинский пленный солдат рассказал о массовом бегстве националистов из рядов армии Украины. URA.RU также писало, что украинских командиров обвинили в безразличном отношении к судьбе своих солдат. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.