GT: выборы в США показали, что Байден утратил легитимность в качестве президента страны

GT: легитимность Байдена оказалась под угрозой из-за результатов промежуточных выборов

20 ноября 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Автор статьи пишет, что итоги голосования превзошли ожидания демократов, но партии не удалось сохранить контроль над палатой представителей Фото: Официальный сайт президента Украины Действующий президент США Джо Байден утратил свою легитимность. Об этом свидетельствует низкая явка на промежуточных выборах в Конгресс, пишет обозреватель Global Times Брэдли Бланкешип. «Во-первых, они (демократы, — прим. URA.RU) потеряли [Белый] дом. Это означает, что Байден не сможет принять какой-либо закон. Во-вторых, явка, вероятно, была высокой по стандартам США, но низкой по стандартам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, — прим. URA.RU). По предварительным оценкам, явка составила 46,3%, что составляет менее половины лиц, имеющих право голоса, а также меньше, чем на последних промежуточных выборах», — говорится в материале. Он подчеркнул, что результаты выборов говорят о несогласии с актуальной политикой властей, что снижает легитимность Байдена и его действий. Кроме того, Бланкешип уверен, что республиканцы, получив контроль над палатой представителей, получат возможность «препятствовать реализации планов Джо Байдена» на протяжении двух лет. Ранее, 8 ноября в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы в Конгресс. Джо Байден говорил, что триумф республиканцев на выборах повлечет за собой «ужасные два года» для его правления. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия особо не следит за текущими выборами в США, передает ФАН.

Действующий президент США Джо Байден утратил свою легитимность. Об этом свидетельствует низкая явка на промежуточных выборах в Конгресс, пишет обозреватель Global Times Брэдли Бланкешип. «Во-первых, они (демократы, — прим. URA.RU) потеряли [Белый] дом. Это означает, что Байден не сможет принять какой-либо закон. Во-вторых, явка, вероятно, была высокой по стандартам США, но низкой по стандартам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, — прим. URA.RU). По предварительным оценкам, явка составила 46,3%, что составляет менее половины лиц, имеющих право голоса, а также меньше, чем на последних промежуточных выборах», — говорится в материале. Он подчеркнул, что результаты выборов говорят о несогласии с актуальной политикой властей, что снижает легитимность Байдена и его действий. Кроме того, Бланкешип уверен, что республиканцы, получив контроль над палатой представителей, получат возможность «препятствовать реализации планов Джо Байдена» на протяжении двух лет. Ранее, 8 ноября в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы в Конгресс. Джо Байден говорил, что триумф республиканцев на выборах повлечет за собой «ужасные два года» для его правления. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия особо не следит за текущими выборами в США, передает ФАН.