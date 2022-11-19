19 ноября 2022

Пушков объяснил, кто уничтожит США

Пушков: США будут уничтожены своими же агрессивно политкорректными гражданами
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Штаты превращаются в новый Вавилон, заявил Пушков Фото:

США будут уничтожены своими же агрессивно политкорректными гражданами, которые превратят государство в «новый Вавилон». Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

«Ненависть к основам Америки — вот что движет новым поколением агрессивно политкорректных американцев, состоящим почти сплошь из ультралиберальных манкуртов (персонаж романа Чингиза Айтматова „Буранный полустанок“, раб без души и памяти о прошлом, полностью починенный хозяину — прим. ред.)», — написал он в своем telegram-канале. Она также добавил, что это поколение уже уничтожает прежнюю Америку.

«Они [Штаты] стремительно превращаются в новый Вавилон», — заявил политик, сославшись на публициста Пэтрика Бьюкенена. Пушков подчеркнул, что общество, строящееся американскими «манкуртами», исторически обречено.

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США будут уничтожены своими же агрессивно политкорректными гражданами, которые превратят государство в «новый Вавилон». Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. «Ненависть к основам Америки — вот что движет новым поколением агрессивно политкорректных американцев, состоящим почти сплошь из ультралиберальных манкуртов (персонаж романа Чингиза Айтматова „Буранный полустанок“, раб без души и памяти о прошлом, полностью починенный хозяину — прим. ред.)», — написал он в своем telegram-канале. Она также добавил, что это поколение уже уничтожает прежнюю Америку. «Они [Штаты] стремительно превращаются в новый Вавилон», — заявил политик, сославшись на публициста Пэтрика Бьюкенена. Пушков подчеркнул, что общество, строящееся американскими «манкуртами», исторически обречено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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