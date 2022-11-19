Пушков объяснил, кто уничтожит США

Пушков: США будут уничтожены своими же агрессивно политкорректными гражданами

20 ноября 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Штаты превращаются в новый Вавилон, заявил Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU США будут уничтожены своими же агрессивно политкорректными гражданами, которые превратят государство в «новый Вавилон». Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. «Ненависть к основам Америки — вот что движет новым поколением агрессивно политкорректных американцев, состоящим почти сплошь из ультралиберальных манкуртов (персонаж романа Чингиза Айтматова „Буранный полустанок“, раб без души и памяти о прошлом, полностью починенный хозяину — прим. ред.)», — написал он в своем telegram-канале. Она также добавил, что это поколение уже уничтожает прежнюю Америку. «Они [Штаты] стремительно превращаются в новый Вавилон», — заявил политик, сославшись на публициста Пэтрика Бьюкенена. Пушков подчеркнул, что общество, строящееся американскими «манкуртами», исторически обречено.

США будут уничтожены своими же агрессивно политкорректными гражданами, которые превратят государство в «новый Вавилон». Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. «Ненависть к основам Америки — вот что движет новым поколением агрессивно политкорректных американцев, состоящим почти сплошь из ультралиберальных манкуртов (персонаж романа Чингиза Айтматова „Буранный полустанок“, раб без души и памяти о прошлом, полностью починенный хозяину — прим. ред.)», — написал он в своем telegram-канале. Она также добавил, что это поколение уже уничтожает прежнюю Америку. «Они [Штаты] стремительно превращаются в новый Вавилон», — заявил политик, сославшись на публициста Пэтрика Бьюкенена. Пушков подчеркнул, что общество, строящееся американскими «манкуртами», исторически обречено.